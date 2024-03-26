Hacılar'da Sel Taşkınlarına Karşı Önemli Adım - Son Dakika
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Hacılar'da Sel Taşkınlarına Karşı Önemli Adım

Hacılar\'da Sel Taşkınlarına Karşı Önemli Adım

Hacılar Belediyesi, dere ıslahı ve su güvenliği projesine başladı. Yapılacak çalışmalarla sel taşkınları ve doğal afetlerin önüne geçilecek.

26.03.2024 16:08  Güncelleme: 16:12
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Erciyes'in eteklerinde bulunan Hacılar, sel taşkınlarına ve doğal afetlere karşı çözüm bulmak adına önemli bir adım attı.

Hacılar Belediyesi, ilçe için kritik öneme sahip olan dere ıslahı ve su güvenliği projesine başladı. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 16 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirilen ihale sonucunda, yaklaşık 200 milyon TL'lik bir yatırımla ilçedeki tüm derelerin ıslah edilerek taşkın su kanallarının oluşturulacağını belirtti. Özdoğan, yaptığı açıklamada; "Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğümüzün 22 Mart'ta sözleşmesini imzaladığı taşkın koruma kanalının başlayacağı alandayız. Bu alan, Beğendik Mahallesi Gizem Sokak'ta geçtiğimiz yıl yapımı tamamlanan, bizim de üzerinde sıklıkla durduğumuz, çalıştığımız konulardan birisiydi. Güney istikametine doğru 700 metrelik bir kanal yapılmıştı. Yine bu kanalın devamında güney istikametinde yaklaşık 2 km'lik bir kısmın yapımına başlanacak. Şu an itibariyle yer teslimi yapıldı. Sözleşme kapsamında Aksu Deresi'nin memba kısmında 1.869 metre çift taraflı beton ağırlıklı taşkın kontrol kanalı ve 11 adet menfez, mansap kısmında 595 metre çift taraflı beton ağırlıklı taşkın kontrol kanalı ve 3 adet menfez, Lara Deresi'ne 73,70 metre çift taraflı beton ağırlıklı taşkın kontrol kanalı ve duvar üstlerine pano panel tel çit yapılacak" dedi. Aksu Deresi ve Lara Deresi'nin Hacılar ilçesi içerisinden Erciyes'in eteklerinden inerek Beğendik Bağları, Organize Sanayi Bölgesi'nin güneyinden geçerek Boğaz köprüye ulaştığını ifade eden Başkan Özdoğan; "Bu bütün çalışmalar, ilave projelerle birlikte 3 kilometrelik bir taşkın koruma kanalını 2024 yılında tamamlamış olacağız. Böylelikle küresel iklimdeki değişiklikler, sel baskınları ve ani yağışlarında vatandaşımızın herhangi bir can ve mal kaybına uğramasını engellemiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Daha sonra Organize Sanayi Bölgesi'nde de incelemelerde bulunan Başkan Özdoğan, "Organize Sanayi Bölgesi'nin içerisinden geçen kanalın yapılan sözleşmenin içerisinde buradaki çalışma da mevcut. Yaklaşık 600 metre uzunluğunda yapılacak çalışma ile açığı ortadan kaldıracak, alana bağlayacak kanal çalışması da bu sözleşmeyle birlikte başlayacak. Sel baskınlarının ani ve tahrip edici etkilerini azaltmak veya tamamen ortadan kaldırmak amacıyla hayata geçirilen Büyük Su Projesi ile ilçemizin önemli bir sorununu daha çözeceğiz. Yaklaşık 200 milyon liraya mal olacak bu çalışmanın ilçemiz ve Kayseri'miz için hayırlı olmasını diliyorum. Aksu, Lara, Deliçay Dereleri Islahı 1. kısım işinin sözleşmesini imzalayan DSİ Bölge Müdürlüğümüze teşekkür ediyor, işi yapacak firmaya da kolaylıklar temenni ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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