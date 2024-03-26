Hacılar\'da Sel Taşkınlarına Karşı Önemli Adım

Erciyes'in eteklerinde bulunan Hacılar, sel taşkınlarına ve doğal afetlere karşı çözüm bulmak adına önemli bir adım attı.
Hacılar Belediyesi, ilçe için kritik öneme sahip olan dere ıslahı ve su güvenliği projesine başladı. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 16 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirilen ihale sonucunda, yaklaşık 200 milyon TL'lik bir yatırımla ilçedeki tüm derelerin ıslah edilerek taşkın su kanallarının oluşturulacağını belirtti. Özdoğan, yaptığı açıklamada; "Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğümüzün 22 Mart'ta sözleşmesini imzaladığı taşkın koruma kanalının başlayacağı alandayız. Bu alan, Beğendik Mahallesi Gizem Sokak'ta geçtiğimiz yıl yapımı tamamlanan, bizim de üzerinde sıklıkla durduğumuz, çalıştığımız konulardan birisiydi. Güney istikametine doğru 700 metrelik bir kanal yapılmıştı. Yine bu kanalın devamında güney istikametinde yaklaşık 2 km'lik bir kısmın yapımına başlanacak. Şu an itibariyle yer teslimi yapıldı. Sözleşme kapsamında Aksu Deresi'nin memba kısmında 1.869 metre çift taraflı beton ağırlıklı taşkın kontrol kanalı ve 11 adet menfez, mansap kısmında 595 metre çift taraflı beton ağırlıklı taşkın kontrol kanalı ve 3 adet menfez, Lara Deresi'ne 73,70 metre çift taraflı beton ağırlıklı taşkın kontrol kanalı ve duvar üstlerine pano panel tel çit yapılacak" dedi. Aksu Deresi ve Lara Deresi'nin Hacılar ilçesi içerisinden Erciyes'in eteklerinden inerek Beğendik Bağları, Organize Sanayi Bölgesi'nin güneyinden geçerek Boğaz köprüye ulaştığını ifade eden Başkan Özdoğan; "Bu bütün çalışmalar, ilave projelerle birlikte 3 kilometrelik bir taşkın koruma kanalını 2024 yılında tamamlamış olacağız. Böylelikle küresel iklimdeki değişiklikler, sel baskınları ve ani yağışlarında vatandaşımızın herhangi bir can ve mal kaybına uğramasını engellemiş olacağız" ifadelerini kullandı.
Daha sonra Organize Sanayi Bölgesi'nde de incelemelerde bulunan Başkan Özdoğan, "Organize Sanayi Bölgesi'nin içerisinden geçen kanalın yapılan sözleşmenin içerisinde buradaki çalışma da mevcut. Yaklaşık 600 metre uzunluğunda yapılacak çalışma ile açığı ortadan kaldıracak, alana bağlayacak kanal çalışması da bu sözleşmeyle birlikte başlayacak. Sel baskınlarının ani ve tahrip edici etkilerini azaltmak veya tamamen ortadan kaldırmak amacıyla hayata geçirilen Büyük Su Projesi ile ilçemizin önemli bir sorununu daha çözeceğiz. Yaklaşık 200 milyon liraya mal olacak bu çalışmanın ilçemiz ve Kayseri'miz için hayırlı olmasını diliyorum. Aksu, Lara, Deliçay Dereleri Islahı 1. kısım işinin sözleşmesini imzalayan DSİ Bölge Müdürlüğümüze teşekkür ediyor, işi yapacak firmaya da kolaylıklar temenni ediyorum" dedi. - KAYSERİ
Son Dakika › Yerel › Hacılar'da Sel Taşkınlarına Karşı Önemli Adım - Son Dakika
AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aday tanıtım toplantısında 'Sen seçimi al gerisi bende' dediğini belirterek desteğini esirgemediğini ifade etti. Çetinkaya, gençlerin desteğini de göz doldurdu.
Kamu Emekçileri Sendikası (KESK), 31 Mart tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimler öncesinde 'tutum belgesini' açıkladı. Belgede, KESK'in emekten yana, demokratik, katılımcı, şeffaf, toplumsal cinsiyet eşitliğini odağına alan, özgürlükçü ve ekolojik bir biçimde yeniden yapılanmayı savunduğu belirtildi. Ayrıca, toplumsal yararı esas alan adaylara oy verilmesi gerektiği vurgulandı.
Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Bodrum'un Yalıçiftlik, Kızılağaç, Güvercinlik ve Torba mahallelerinde hemşehrileriyle buluştu. Tosun'un Güvercinlik'teki halk buluşması renkli görüntülere sahne oldu.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, Korkutelililer Derneği'nin iftar buluşmasına katıldı. Başkan Böcek, doğup büyüdüğü topraklara hizmet etmenin gurur ve onurunu yaşadığını söyledi.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Muradiye Organize Sanayi Bölgesini ziyaret etti. MUOSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Başkan Cengiz Ergün'e tam destek vereceklerini söyledi.
Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, 31 Mart seçimlerinin sıradan bir seçim olmadığını belirterek, Türkiye'nin kaybetmesi halinde ekonomide kriz yaşanacağını söyledi.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Budapeşte'deki törende Avrupa Birliği'ni ağır ithamlarla suçladı. Orban, Brüksel'i işgalci imparatorluklara benzetti ve Macaristan'ın bağımsızlığını korumak için Brüksel'i ele geçirmekten başka çareleri kalmadığını söyledi. Orban'ın Brüksel'e karşı saldırılarının dozunu arttırmasının nedenleri arasında yaklaşan seçimler ve Brüksel'in Macaristan'a karşı yaptırım paketleri hazırladığı haberleri yer alıyor.
AK Parti Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ergin Aydın, Bahçecik Mahallesi'nde cezaevinin yerine kültür, sanat ve spor alanlarının bulunacağı bir proje hayata geçireceklerini açıkladı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Muhittin Böcek, Korkutelililer Derneği'nin iftar buluşmasına katıldı. Başkan Böcek, doğup büyüdüğü topraklara hizmet etmenin gurur ve onurunu yaşadığını söyledi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Seferihisar'da 5 yılda yaklaşık 2,5 milyar liralık yatırım yaparak turizmin gelişmesine katkı sağladı. Yol bakım çalışmalarından içme suyu şebekesine kadar birçok alanda önemli projeler hayata geçirildi.
AK Parti Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, göreve geldikleri 2019 yılında çıraklık dönemi yaşadıklarını ve bu süre zarfında iktidar partisinin belediye başkanı olmanın avantajını kullandıklarını ifade etti. Başkan Yarka, eksikleri daha iyi gördüklerini belirterek, çıraklık döneminin bittiğini ve ustalık döneminin başladığını söyledi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve Parti Meclis Üyesi Prof. Dr. Armağan Erdoğan, Bozüyük Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile bir araya geldi. Ziyarette seçim çalışmaları ve projeler hakkında bilgi alındı.
Sizin düşünceleriniz neler ?