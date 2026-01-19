Başkan Özdoğan: "112 Acil Çağrı Merkezi projemizi hayata geçiriyoruz"

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; ilçenin sağlık altyapısını güçlendirecek projeler arasında yer alan Hacılar Fikret-Kadriye Özyürek Acil Sağlık Hizmetleri Merkezi'nin yapım sürecinin resmen başlatıldığını açıkladı.

Akdam Mahallesi'nde hayata geçirilecek proje kapsamında, tesisin yapımı için hayırseverler Fikret Özyürek ve Tugay Özyürek ile yapım protokolü imzalandı. Projeye ilişkin iş birliği protokolü; Vali Gökmen Çiçek'in başkanlığında, ilgili kurum temsilcileri ve hayırseverlerin katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Bu kapsamda; Hacılar ilçesi Akdam Mahallesi'nde inşa edilecek Hacılar Fikret-Kadriye Özyürek Acil Sağlık Hizmetleri Merkezi'ne ilişkin Yapım İşbirliği Protokolü; vali başkanlığında, hayırsever Fikret Özyürek ve Tugay Özyürek ile ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla imza altına alındı. Protokole ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Bilal Özdoğan, sağlık alanında yapılan her yatırımın doğrudan insan hayatına dokunduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı;

"İlçemizin ihtiyaçlarını yakından takip ediyor, özellikle sağlık alanındaki yatırımları öncelikli görüyoruz. Akdam Mahallemizde hayata geçireceğimiz 112 Acil Sağlık Hizmetleri Merkezi ile acil sağlık hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve modern şartlarda sunulmasını hedefliyoruz. Bu önemli yatırımın ilçemize kazandırılmasında emeği geçen Sayın Valimize, İl Sağlık Müdürlüğümüze ve hayırseverlerimize teşekkür ediyorum."

Protokol kapsamında; mülkiyeti Hacılar Belediyesine ait olan Akdam Mahallesi 2611 ada, 8 parselde yer alan 1.110,59 m yüzölçümlü taşınmaz üzerine, hayırseverler tarafından Acil Sağlık Hizmetleri Merkezi Hizmet Binası inşa edilecek. Yapımı tamamlanan bina, 10 yıl süreyle bedelsiz olarak Sağlık Bakanlığı adına İl Sağlık Müdürlüğü'ne tahsis edilecek. Sağlık Bakanlığı tip projelerine uygun olarak yapılacak olan hizmet binasının; inşaat, ruhsat, altyapı bağlantıları, teknik donanım, tefrişat, yangın ve güvenlik sistemleri dahil olmak üzere tüm yapım süreci ve maliyetleri hayırseverler tarafından karşılanacak. İnşaatın, yapı ruhsatının alınmasının ardından 30 gün içerisinde başlatılması ve 365 gün içinde tamamlanması öngörülüyor. Toplam 305 metrekare kapalı alana sahip olacak hizmet binasında; ortak çalışma alanı ve mutfak, 2 adet personel dinlenme odası, ilaç deposu, şoför odası, ambulans park alanı ve depo bölümleri yer alacak. Tesis; Deprem Yönetmeliği, Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Yönetmeliği, Erişilebilirlik, Yangın ve ilgili tüm mevzuata uygun şekilde inşa edilecek.

Protokol kapsamında, yapılacak sağlık tesisinin çevre düzenlemesi Hacılar Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek. Başkan Özdoğan, kamu-hayırsever iş birliğiyle hayata geçirilen projelerin artarak devam edeceğini belirterek, bu anlayışın Hacılar'ın gelişiminde önemli bir rol üstlendiğini ifade etti. - KAYSERİ