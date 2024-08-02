Hacılar-Erciyes Yolu Çalışmaları Devam Ediyor

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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; ilçenin önemli projelerinden biri olan ve Develi'ye alternatif olacak Hacılar- Erciyes yolundaki çalışmaların devam ettiğini belirtti. Karayolları 6. Bölge Müdürü Ahmet Bülent Büyük'ü ziyaret eden Başkan Özdoğan; bu ziyarette Kayseri ve Hacılar açısından büyük öneme sahip olan Hacılar-Erciyes yolu ile ilgili istişarelerde bulunduklarını ve yolun bir an önce bitirilmesi için işbirliği içinde çalışacaklarını söyledi.

Hacılar ilçesinde geçen yıl yapımına başlanan ve ilçenin ana arter olması için atılan ilk adımın yarısı tamamlandı. Develi ve bu yol güzergahında yer alan tekir Yaylası'na kolay ulaşım için hacılar ilçesinden geçecek olan yolda çalışmalar devam ediyor. Özellikle kış aylarında sorunların yaşandığı yolun yarısının tamamlandığını ifade eden Hacılar Belediye Başkanı Başkan Özdoğan; "Biz yola çıktığımızda hemşerilerimizden Kayserimizin Hacılar üzerinden Erciyes Turizm Merkezi Tekir Kapı ve Develi'ye ulaşan mevcut yolumuz ile ilgili bana çok talep geldi. Bu konu ile ilgili çalışma yapmamızı istediler. Ben de dedim ki yetki ve sorumluluk yasal olarak bizim Hacılar Belediyesi olarak o yolu yapma yükümlülüğümüz yok ama takip etme görevi bizde" dedi. Başkan Özdoğan, yolun projelendirilmesi ve yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi vererek; "Değerli bakanlarımızın, milletvekillerimizin ciddi katkılarıyla Karayolları Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılan 30 metre genişliğinde ve 8 kilometrelik bir hattın yarısı bitmiş durumda. Mezarlığımızın bittiği yerden imarsız alana doğru çalışmamız da devam ediyor. İmarlı alanda da koordinasyon sağladık ve çalışmalara da başladık" ifadelerini kullandı.

İlçede yürütülen projeleri yakından ve yerinde takip eden Başkan Özdoğan, Karayolları 6. Bölge Müdürü Ahmet Bülent Büyük'ü ziyaret ederek ilçede yürütülen çalışmalar hakkında da görüş alışverişinde bulundu. "İlçemiz için tüm kurumlarımızla işbirliği içinde çalışıyoruz" diyen Başkan Özdoğan, "Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bu çalışma iki bölümden oluşuyor: Tarım alanında kalan bölüm ve imar planı içinde olan bölüm. Tarım alanı ve imarsız alanda kalan bölümde çalışmalar neredeyse tamamlanıyor. 30 metre genişlik ve hemen o mezarlığımızın çıkışından itibaren o viraj artık olmayacak. Orada da zaten bazı meskenlerin yıkımı da karayollarının işbirliği içerisinde gerçekleştirildi. Altyapı kuruluşlarının da olaya dahil olmasıyla elektrik hatları, doğalgaz hatları, su hatlarının yer değiştirmesiyle beraber de devam eden noktalarda da inşallah yol genişliği başlayacak" şeklinde konuştu.

Yapılan çalışma için Karayolları Genel Müdürlüğü'ne teşekkür eden ve yolun tamamlanmasıyla Hacılar ilçesinin önemli bir çıkış noktası olacağını belirten Başkan Özdoğan; "Şehrin batı tarafında Develi istikameti bizim o yönü kullanacak. Şehrin batısından Develi'ye gitmek isteyen veya havaalanından Develi'ye, Hacılar Kapı'ya, Tekir Kapı'ya ulaşmak isteyenler de yine bizim hattı çok daha rahat kullanabilecekler. Bu ne demek? Araç trafiği demek, ekonomi demek, konut sayısının artması demek. Develi aksının çalışması, Erciyes aksının çalışması bu bizim ilçemize ciddi manada ekonomik katkı demektir. İnşallah bu açıdan çok önemsediğimiz, yakından takip ettiğim proje güzel bir şekilde yürüyor" dedi. - KAYSERİ