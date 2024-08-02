Hacılar-Erciyes Yolu Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Hacılar-Erciyes Yolu Çalışmaları Devam Ediyor

Hacılar-Erciyes Yolu Çalışmaları Devam Ediyor

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar-Erciyes yolundaki çalışmaların devam ettiğini belirtti. Yolun tamamlanmasıyla ilçenin önemli bir çıkış noktası olacağını söyledi.

02.08.2024 16:29  Güncelleme: 16:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; ilçenin önemli projelerinden biri olan ve Develi'ye alternatif olacak Hacılar- Erciyes yolundaki çalışmaların devam ettiğini belirtti. Karayolları 6. Bölge Müdürü Ahmet Bülent Büyük'ü ziyaret eden Başkan Özdoğan; bu ziyarette Kayseri ve Hacılar açısından büyük öneme sahip olan Hacılar-Erciyes yolu ile ilgili istişarelerde bulunduklarını ve yolun bir an önce bitirilmesi için işbirliği içinde çalışacaklarını söyledi.

Hacılar ilçesinde geçen yıl yapımına başlanan ve ilçenin ana arter olması için atılan ilk adımın yarısı tamamlandı. Develi ve bu yol güzergahında yer alan tekir Yaylası'na kolay ulaşım için hacılar ilçesinden geçecek olan yolda çalışmalar devam ediyor. Özellikle kış aylarında sorunların yaşandığı yolun yarısının tamamlandığını ifade eden Hacılar Belediye Başkanı Başkan Özdoğan; "Biz yola çıktığımızda hemşerilerimizden Kayserimizin Hacılar üzerinden Erciyes Turizm Merkezi Tekir Kapı ve Develi'ye ulaşan mevcut yolumuz ile ilgili bana çok talep geldi. Bu konu ile ilgili çalışma yapmamızı istediler. Ben de dedim ki yetki ve sorumluluk yasal olarak bizim Hacılar Belediyesi olarak o yolu yapma yükümlülüğümüz yok ama takip etme görevi bizde" dedi. Başkan Özdoğan, yolun projelendirilmesi ve yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi vererek; "Değerli bakanlarımızın, milletvekillerimizin ciddi katkılarıyla Karayolları Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılan 30 metre genişliğinde ve 8 kilometrelik bir hattın yarısı bitmiş durumda. Mezarlığımızın bittiği yerden imarsız alana doğru çalışmamız da devam ediyor. İmarlı alanda da koordinasyon sağladık ve çalışmalara da başladık" ifadelerini kullandı.

İlçede yürütülen projeleri yakından ve yerinde takip eden Başkan Özdoğan, Karayolları 6. Bölge Müdürü Ahmet Bülent Büyük'ü ziyaret ederek ilçede yürütülen çalışmalar hakkında da görüş alışverişinde bulundu. "İlçemiz için tüm kurumlarımızla işbirliği içinde çalışıyoruz" diyen Başkan Özdoğan, "Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bu çalışma iki bölümden oluşuyor: Tarım alanında kalan bölüm ve imar planı içinde olan bölüm. Tarım alanı ve imarsız alanda kalan bölümde çalışmalar neredeyse tamamlanıyor. 30 metre genişlik ve hemen o mezarlığımızın çıkışından itibaren o viraj artık olmayacak. Orada da zaten bazı meskenlerin yıkımı da karayollarının işbirliği içerisinde gerçekleştirildi. Altyapı kuruluşlarının da olaya dahil olmasıyla elektrik hatları, doğalgaz hatları, su hatlarının yer değiştirmesiyle beraber de devam eden noktalarda da inşallah yol genişliği başlayacak" şeklinde konuştu.

Yapılan çalışma için Karayolları Genel Müdürlüğü'ne teşekkür eden ve yolun tamamlanmasıyla Hacılar ilçesinin önemli bir çıkış noktası olacağını belirten Başkan Özdoğan; "Şehrin batı tarafında Develi istikameti bizim o yönü kullanacak. Şehrin batısından Develi'ye gitmek isteyen veya havaalanından Develi'ye, Hacılar Kapı'ya, Tekir Kapı'ya ulaşmak isteyenler de yine bizim hattı çok daha rahat kullanabilecekler. Bu ne demek? Araç trafiği demek, ekonomi demek, konut sayısının artması demek. Develi aksının çalışması, Erciyes aksının çalışması bu bizim ilçemize ciddi manada ekonomik katkı demektir. İnşallah bu açıdan çok önemsediğimiz, yakından takip ettiğim proje güzel bir şekilde yürüyor" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Bilal Özdoğan, Erciyes, Hacılar, Ulaşım, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hacılar-Erciyes Yolu Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:12 Suikasta uğrayan Hamas lideri Haniye toprağa verildi Suikasta uğrayan Hamas lideri Haniye toprağa verildi
13:59 Kriz onları da vurdu Türkiye’nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti
13:21 Türkiye’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı
12:15 AYM: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin bazı kuralları iptal edildi AYM: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin bazı kuralları iptal edildi
10:02 BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı
13:46 Milli okçular Elif Berra Gökkır ve Mete Gazoz, karışık çiftler son 16 turunda Japonya’ya elendi Milli okçular Elif Berra Gökkır ve Mete Gazoz, karışık çiftler son 16 turunda Japonya'ya elendi
12:18 Az kalsın sakatlanıyordu Arda Güler, yürekleri ağza getirdi Az kalsın sakatlanıyordu! Arda Güler, yürekleri ağza getirdi
12:07 MasterChef Türkiye’de Kaan’ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti MasterChef Türkiye'de Kaan'ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti
12:04 19 Ağustos’ta başlıyor Fındık alım fiyatları belli oldu 19 Ağustos'ta başlıyor! Fındık alım fiyatları belli oldu
11:58 Sığınmacılar, Yerlikaya’nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi Göç İdaresi’nden açıklama var Sığınmacılar, Yerlikaya'nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi? Göç İdaresi'nden açıklama var
10:52 Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ’’Çığlık atan kadın’’ mumyası, bilim adamlarını şaşırttı Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ''Çığlık atan kadın'' mumyası, bilim adamlarını şaşırttı
10:19 Avrupa’daki temsilcilerimiz 3’te 3 yaptı İşte güncel ülke puanı sıralaması Avrupa'daki temsilcilerimiz 3'te 3 yaptı! İşte güncel ülke puanı sıralaması
10:07 Amerika’nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı Amerika'nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı
09:50 Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos’ta yapılacak Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos'ta yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2024 18:07:32. #1.12#
SON DAKİKA: Hacılar-Erciyes Yolu Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement