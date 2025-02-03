Hacılar Erciyesspor, Süper Amatör Ligi\'nde Şampiyonluk Yaşadı

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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kayseri Süper Amatör Ligi A Grubu'nu şampiyon olarak tamamlayan ve Play-Off oynama hakkı kazanan Hacılar Erciyesspor'u tebrik etti. Takımın sahada gösterdiği azim ve kararlılıkla Hacılar'a büyük bir gurur yaşattığını belirten Başkan Özdoğan, "Bu başarıda emeği geçen tüm sporcularımızı, teknik ekibimizi ve yöneticilerimizi yürekten kutluyorum. Şimdi hedefimiz Bölgesel Amatör Lig" dedi.

Hacılar Erciyesspor'un başarısında taraftar desteğinin de büyük önem taşıdığını vurgulayan Başkan Özdoğan, "Her şartta takımımızın yanında olan, tribünlerde coşkularıyla destek veren büyük taraftarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Bu birliktelik ve sinerji, takımımız için büyük bir motivasyon kaynağı oldu" ifadelerini kullandı.

Play Off'ta en iyi mücadeleyi vereceğiz

Takımın Play-Off sürecinde de aynı kararlılıkla yoluna devam edeceğine inandığını söyleyen Başkan Özdoğan, "Şimdi gözümüzü Bölgesel Amatör Lig (BAL) hedefimize diktik. Takımımız, sahada en iyi mücadeleyi sergileyerek ilçemizi ve ilimizi başarıyla temsil edecektir" dedi.

Sezon boyunca üstün bir performans sergileyen Hacılar Erciyesspor, 14 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak Kayseri Süper Amatör Ligi'ni 33 puan ile şampiyon tamamladı.

Hacılar Erciyesspor, Bal Ligi hedefiyle ilerliyor

Kayseri Süper Amatör Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Hacılar Erciyesspor, Play-Off aşamasına yükselerek Bölgesel Amatör Lig (BAL) yolunda emin adımlarla ilerliyor. Başkan Özdoğan, tüm Hacılar sakinlerini ve taraftarları Play-Off sürecinde de takıma destek olmaya davet etti. - KAYSERİ