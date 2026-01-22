Hadımköy-Arnavutköy yolu duble yol standardına kavuşuyor, çalışmalar yakında başlıyor

Arnavutköy'ün en yoğun kullanılan ulaşım akslarından biri olan Hadımköy-Arnavutköy Yolu, Arnavutköy Belediyesi ile TOKİ iş birliğinde modern, güvenli ve kesintisiz bir duble yol haline getiriliyor. Projenin ihale sürecinin ardından saha çalışmalarının kısa süre içinde başlaması planlanıyor.

Artan nüfus, sanayi alanları ve yoğun işçi trafiği nedeniyle uzun süredir ciddi bir trafik yükü altında kalan Hadımköy-Arnavutköy Yolu için kapsamlı bir ulaşım yatırımı hayata geçiriliyor. İlçenin ana ulaşım omurgalarından biri olan güzergahın mevcut haliyle ihtiyaca cevap verememesi üzerine proje çalışmaları tamamlandı.

Mevcutta 1 gidiş-1 geliş olarak hizmet veren yol, proje kapsamında modern, güvenli ve kesintisiz bir duble yol standardına kavuşturulacak. Bu sayede Hadımköy ile Arnavutköy arasındaki ulaşımın daha akıcı, konforlu ve kesintisiz şekilde sağlanması hedefleniyor.

Proje kapsamında güzergah boyunca 3 hemzemin kavşak, 5 köprü ve 2 alt geçit inşa edilecek. Kritik noktalarda uygulanacak modern mühendislik çözümleriyle kavşaklardaki bekleme sürelerinin azaltılması, geçiş güvenliğinin artırılması ve trafik akışının kesintisiz hale getirilmesi amaçlanıyor.

Projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Hadımköy-Arnavutköy yolunun ilçenin en yoğun kullanılan güzergahlarından biri olduğuna dikkat çekerek, projenin TOKİ iş birliğiyle hayata geçirileceğini, ihalesinin yaklaşık bir ay içerisinde yapılacağını ve ihale sürecinin ardından saha çalışmalarının hızla başlayacağını ifade etti.

Hayata geçirilecek bu yatırımla birlikte özellikle yoğun işçi trafiğinin yaşandığı saatlerde oluşan trafik sıkışıklığının önemli ölçüde azaltılması; Hadımköy-Arnavutköy hattında ulaşımın daha hızlı, güvenli ve kesintisiz hale getirilmesi hedefleniyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölge trafiğine kalıcı bir rahatlama sağlanması öngörülüyor. - İSTANBUL