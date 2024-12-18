Hafif Ticari Araç ile Motosiklet Çarpıştı - Son Dakika
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Hafif Ticari Araç ile Motosiklet Çarpıştı

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Antalya'da hafif ticari aracın motosiklete çarpması sonucu bir kişi yaralandı, sürücü alkollü çıktı.

18.12.2024 11:50
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Hafif ticari araçla motosiklet çarpıştığı kazada motosikletli yaralandı

ANTALYA - Manavgat'ta hafif ticari aracın motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazanın ardından aracı kullandığını belirten şahıs ile araçtaki yolcunun ne tarafa gittikleri konusundaki çelişkili beyanları trafik polisinin dikkatinden kaçmadı. Gerçeğin ortaya çıkması ile olay yerine gelen sürücünün 1.21 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Kaza, Yayla Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Barbaros Caddesi istikametine seyir halindeki Doğukan Ç.'nin kullandığı 07 BTV 633 plakalı motosiklet, Abdullah B.'nin kullandığı 07 AUG 624 Volkwagen marka hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ihbarla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çelişkili ifadeleri dikkatten kaçmadı

Kazanın ardından, kaza yapan hafif ticari aracı kullandığını söyleyen sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan kişinin ne tarafa gittiklerine dair çelişkili söylemleri olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği görevlilerinin dikkatinden kaçmadı. Trafik Polisinin "Motosiklet sürücüsünün durumu kritik. Bunun cezasını sen çekeceksin" demesi üzerine aracı kullandığını iddia eden şahıs, aracı kendisinin değil arkadaşının kullandığını, kendisini olay yerine çağırarak kazayı üstlenmesini söylediğini ekiplere itiraf etti.

Asıl sürücü 1.21 promil alkollü çıktı

Araç sürücüsü olduğunu belirten kişinin telefonla araması üzerine olay yerine kaza sırasında aracı kullanan Abdullah B. geldi. Trafik ekibinin yaptığı alkol kontrolünde Abdullah B.'nin 1.21 promil alkollü olduğu, bundan dolayı da arkadaşını arayarak kazayı üstlenmesini istediği belirlendi. Alkollü araç kullanan Abdullah B.'ye 6 bin 439 TL para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 6 aylığına el konuldu. Abdullah B. ve kaza sırasında aracı kendisinin kullandığını belirten arkadaşı polis ekibi tarafından polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hafif Ticari Araç ile Motosiklet Çarpıştı - Son Dakika

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