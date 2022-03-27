Hafızlar törenle cübbelerini giydi - Son Dakika
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Hafızlar törenle cübbelerini giydi

27.03.2022 10:50
Hafızlar törenle cübbelerini giydi

Aydın'ın Köşk ilçesinde Kur'an-ı Kerim'i hıfz ederek ezbere okuyan öğrenciler için düzenlenen törende hafız olan 26 öğrenci hafızlık cübbelerini giyerek hafızlıklarını dinletti.

Aydın'ın Köşk ilçesinde Kur'an-ı Kerim'i hıfz ederek ezbere okuyan öğrenciler için düzenlenen törende hafız olan 26 öğrenci hafızlık cübbelerini giyerek hafızlıklarını dinletti.

Köşk İlçe Müftülüğü Merkez Yatılı Erkek Kur'an Kursu hafızlık öğrencileri düzenlenen Hafızlık Merasimi ile cübbelerini giydi. Köşk Akşemsettin Camii'nde gerçekleştirilen törende 26 hafızlık öğrencisi ilk kez cübbelerini giyerek Kur'an-ı Kerim'i hıfz etti. Köşk İlçe Müftülüğü koordinesinde düzenlenen etkinliğe katılan misafir hatipler tilavetleri ile misafirlere Kur'an-ı Kerim ziyafeti sundu. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Köşk İlçe Müftüsü Bayram Meral, günün anlam ve önemine dair konuşma gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından hafız olmaya hak kazanan 26 öğrenci, cübbelerini giyerek Kur'an-ı Kerim'i hıfz etti. Çocuklarını heyecanla izleyen hafız annelerine de gül takdim edildi. Merasim sonunda hafızlara Köşk İlçe Müftülüğü ve hayırseverlerin katkılarıyla hazırlanan altın ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Merasim, Türkiye ve dünya çapında derece almış kurra hafızları ve Aydın'da görev yapan hocaların Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve Reisü'l-Kurra vekili İzmir Hisar Camii İmam-Hatibi Kurra Hafız Selim Menteşeli'nin yaptığı dua ile sona ererken öğle namazına müteakip misafirlere aşure ve keşkek ikramı yapıldı.

Gerçekleştirilen etkinliğe AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, ilçe müftüleri, Köşk'te görev yapmış müftüler ve çok sayıda Kur'an sevdalısı katıldı. - AYDIN

Hafızlar törenle cübbelerini giydi
Hafızlar törenle cübbelerini giydi
Hafızlar törenle cübbelerini giydi
Hafızlar törenle cübbelerini giydi
Hafızlar törenle cübbelerini giydi

YORUMLAR
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Akşemseddin, Hisarcık, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hafızlar törenle cübbelerini giydi - Son Dakika


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