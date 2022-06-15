Hafızlıklarını tamamlayan anne-oğul icazet belgelerini birlikte aldı - Son Dakika
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Hafızlıklarını tamamlayan anne-oğul icazet belgelerini birlikte aldı

15.06.2022 10:40
Hafızlıklarını tamamlayan anne-oğul icazet belgelerini birlikte aldı

Ankara'da yaşayan 58 yaşındaki Kezban Barun ile 19 yaşındaki oğlu Tarık Barun, başarıyla tamamladıkları hafızlık eğitiminin ardından icazet belgelerini düzenlenen törenle birlikte aldı.

Ankara'da yaşayan 58 yaşındaki Kezban Barun ile 19 yaşındaki oğlu Tarık Barun, başarıyla tamamladıkları hafızlık eğitiminin ardından icazet belgelerini düzenlenen törenle birlikte aldı.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Kezban Barun ile 19 yaşındaki oğlu Tarık Barun, 3 yıl önce başladıkları hafızlık eğitimini başarıyla tamamladı. Tarık Barun Akyüzler Erkek Kur'an Kursu'nda, Kezban Barun ise Hasan Akkuş Kız Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimi aldı. Kezban ve oğlu Tarık Barun, 14 Haziran'da ilçede düzenlenen merasimle icazet belgelerini aldı.

"Herkese nasip olmaz"

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine duygularını anlatan Tarık Barun, bir insanın annesiyle birlikte hafızlık icazeti almasının herkese nasip olmayacağını belirtti. Hafızlığı her gence tavsiye eden Tarık Barun, şunları söyledi:

"Duyguluyuz, ayrıca mutlu ve sevinçliyiz. Herkese nasip olmaz. Annemle birlikte hafızlık yaptık, bitirdik Allah'a şükür. Belgelerimizi aldık. 2-3 yıl arasında bitirdik. Biz zaten hep bu işin içerisindeydik. Benim babam da din görevlisi. Ben de düşünüyordum. Hocalarım da vesile oldu camiden. Annem de öyle hakeza, o da istiyordu. Annem kız Kur'an kursuna gitti, ben erkek Kur'an kursuna gittim. Ben yatılı kaldım, annem gidip geldi. O şekilde bitirdik. Anlatılamaz bir duygu. Biz gibi her genç çocuğun, annelerin yaşamasını ben çok isterim. Kur'an insanın yolunu her daim açıyor. Her daim hayatında bir yol gösterici oluyor. Ben ondan dolayı herkese tavsiye ederim. Yapabilen, yapmak isteyenler hiç çekinmeden Kur'an kursuna başvursunlar. Hemen başlasınlar hafızlığa."

"Hafızlık çok güzel bir duygu"

Hafız olmanın çok güzel bir duygu olduğunu söyleyen Kezban Barun ise şöyle konuştu:

"Çok mutluyum, çok huzurluyum. Allah ikimize beraber nasip etti. Allah bütün ümmeti Muhammed'e nasip etsin. Anlatılabilecek bir duygu değil. 2018 yılında başladık, 3 yılda bitirdik beraber. Beraber pişirmemizi de yaptık, bugüne geldik. Bu manevi duyguyu bizlere nasip eden rabbime şükürler olsun. Bütün ümmeti Muhammed'in çocuklarına nasip etsin. Çok güzel bir duygu. Manevi yönü anlatılamaz. Hafızlık çok güzel bir duygu. Allah'ın kelamına aşk ile çalışmak, onu içselleştirmek, hayata geçirmek, Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanmak çok güzel bir duygu. Dünya ve ahiretin mutluluğu. Çok güzel Allah'ın kelamı." - ANKARA

Hafızlıklarını tamamlayan anne-oğul icazet belgelerini birlikte aldı
Hafızlıklarını tamamlayan anne-oğul icazet belgelerini birlikte aldı

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Kaynak: İHA

Kızılcahamam, Ankara, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hafızlıklarını tamamlayan anne-oğul icazet belgelerini birlikte aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hafızlıklarını tamamlayan anne-oğul icazet belgelerini birlikte aldı - Son Dakika
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