Hafriyat Kamyonu Yangın Çıkardı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Hafriyat Kamyonu Yangın Çıkardı

Sinop'un Türkeli ilçesinde hafriyat kamyonu, seyir halindeyken alev alıp büyük hasar gördü.

17.05.2025 15:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hafriyat kamyonu alevlere teslim oldu

SİNOP - Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Gökçealan köyünde yol inşaatında kullanılan taş yüklü bir kamyon, seyir halindeyken aniden alev aldı.

Edinilen bilgilere göre, yangın sırasında sürücü durumu fark ederek araçtan atlayıp canını kurtardı. Olay yerine ilk müdahale şantiyede çalışan işçiler tarafından yapıldı. Yangın işçilerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, kamyonun yalnızca damper bölümü zarar görmeden kurtarıldı; diğer tüm aksamlar yanarak kullanılamaz hale geldi.

İlk belirlemelere göre yangının, kamyonun turbosunun patlaması sonucu çıktığı tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

İş Kazası, Türkeli, 3-sayfa, Ulaşım, Yerel, Yaşam, Sinop, Olay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hafriyat Kamyonu Yangın Çıkardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Olası kadın cinayetini canı pahasına araya giren esnaf engelledi Olası kadın cinayetini canı pahasına araya giren esnaf engelledi
Sahte pasaport, peruk ve aile süsü ile kaçış planı Sakarya’da son buldu Sahte pasaport, peruk ve aile süsü ile kaçış planı Sakarya'da son buldu
Yemek kartı tartışmalarına son noktayı Danıştay koydu: Marketlerde de kullanılabilir Yemek kartı tartışmalarına son noktayı Danıştay koydu: Marketlerde de kullanılabilir
Bodrum’da 5 hektarlık alan kül oldu Bodrum'da 5 hektarlık alan kül oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye en büyük eserimiz olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye en büyük eserimiz olacak
Hayvan katliamı iddiası sonrası vatandaşlar Osmangazi Belediyesi’ne siyah çelenk bıraktı Hayvan katliamı iddiası sonrası vatandaşlar Osmangazi Belediyesi'ne siyah çelenk bıraktı
Paşinyan’ın Aliyev karşısındaki hali alay konusu oldu Paşinyan'ın Aliyev karşısındaki hali alay konusu oldu
AKOM’dan İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı AKOM'dan İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı
İmamoğlu’nun danışmanı etkin pişmanlıktan yararlandı, Özel harekete geçti İmamoğlu'nun danışmanı etkin pişmanlıktan yararlandı, Özel harekete geçti
Samsun’da kadın cinayetine müebbet hapis cezası Samsun'da kadın cinayetine müebbet hapis cezası
Ömer Çelik’ten canlı yayında kritik ’terör’ uyarısı: Birtakım güçlerin devreye girdiğini biliyoruz Ömer Çelik'ten canlı yayında kritik 'terör' uyarısı: Birtakım güçlerin devreye girdiğini biliyoruz

16:36
Kartalkaya otel yangınıyla ilgili istenen cezalar belli oldu
Kartalkaya otel yangınıyla ilgili istenen cezalar belli oldu
15:31
Türk milletine hakaret eden Celal Şengör’ün hapsi isteniyor
Türk milletine hakaret eden Celal Şengör'ün hapsi isteniyor
14:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göktepe-3’te 30 milyar dolarlık doğal gaz keşfettik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göktepe-3'te 30 milyar dolarlık doğal gaz keşfettik
13:19
Husumetli oldukları karı-kocayı köy meydanında öldürdüler
Husumetli oldukları karı-kocayı köy meydanında öldürdüler
13:01
’’Kasa’’ olarak tabir edilen Ertan Yıldız itirafçı oldu, anlattıkları İmamoğlu’nu zora sokacak
''Kasa'' olarak tabir edilen Ertan Yıldız itirafçı oldu, anlattıkları İmamoğlu'nu zora sokacak
00:08
Sosyal medya dolandırıcılığına operasyon 6 kişi tutuklandı
Sosyal medya dolandırıcılığına operasyon! 6 kişi tutuklandı
23:22
Kaçak kazı yapan definecilerin üzerine toprak çöktü 1 kişi hayatını kaybetti
Kaçak kazı yapan definecilerin üzerine toprak çöktü! 1 kişi hayatını kaybetti
23:01
BM’den Gazze için küresel eylem çağrısı: Bu çılgınlığı durdurmalıyız
BM'den Gazze için küresel eylem çağrısı: Bu çılgınlığı durdurmalıyız
22:43
Eski FBI Direktörü’nden ’86’ ve ’47’ sayılarıyla Trump’a suikast çağrısı
Eski FBI Direktörü'nden '86' ve '47' sayılarıyla Trump'a suikast çağrısı
22:39
Trump’ın Erdoğan övgüleri için dikkat çeken uyarı: Amerika bildiğimiz zalim Amerika değil mi
Trump'ın Erdoğan övgüleri için dikkat çeken uyarı: Amerika bildiğimiz zalim Amerika değil mi?
22:03
AK Parti Sözcüsü Çelik, Özel’in ’22 vekil istifası ile ara seçim’ açıklamasına yanıt verdi
AK Parti Sözcüsü Çelik, Özel'in '22 vekil istifası ile ara seçim' açıklamasına yanıt verdi
21:36
Trump, Orta Doğu’daki Gazze sessizliğini dönüş yolunda bozdu: Çok iyi şeyler olacak
Trump, Orta Doğu'daki Gazze sessizliğini dönüş yolunda bozdu: Çok iyi şeyler olacak
21:24
Gazeteci İsmail Saymaz’ın ev hapsi kararı kaldırıldı
Gazeteci İsmail Saymaz'ın ev hapsi kararı kaldırıldı
21:23
Sagopa Kajmer ve Ferhat Göçer, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı GENÇFEST’te sahne aldı
Sagopa Kajmer ve Ferhat Göçer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı GENÇFEST'te sahne aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2025 17:12:15. #7.13#
SON DAKİKA: Hafriyat Kamyonu Yangın Çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.