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HAK-İŞ Ardahan İl Başkanı: Asgari ücret, ülkemizde ortalama ücrete dönüştüğü için beklentileri karşılamaktan uzak - Son Dakika
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HAK-İŞ Ardahan İl Başkanı: Asgari ücret, ülkemizde ortalama ücrete dönüştüğü için beklentileri karşılamaktan uzak

HAK-İŞ Konfederasyonu Ardahan İl Başkanı Serhat Yıldız, asgari ücretin Türkiye'de yaygın ücrete dönüştüğünü ve beklentileri karşılamaktan uzak olduğunu belirtti. Yıldız, asgari ücrete yapılan artışın diğer ücretlerin gerisinde kalmasının sendikal örgütlenmeyi ve toplu iş sözleşmelerini sorgulatır hale getirdiğini ifade etti.

HAK-İŞ Ardahan İl Başkanı: Asgari ücret, ülkemizde ortalama ücrete dönüştüğü için beklentileri karşılamaktan uzak
31.12.2023 - 11:09,
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HAK-İŞ Konfederasyonu Ardahan İl Başkanı Serhat Yıldız, "Asgari ücret, ülkemizde ortalama ücrete dönüştüğü için beklentileri karşılamaktan uzak" dedi.

HAK-İŞ Ardahan İl Başkanı Serhat Yıldız, yeni asgari ücret rakamıyla ilgili, asgari ücretin zaman içerisinde Türkiye'de yaygın ücrete dönüştüğüne dikkati çekti. AB ülkelerinde asgari ücretli çalışanların toplam çalışanlara oranının yüzde 5 civarlarında olduğunu belirten Yıldız, "Asgari ücrete yapılan yüzde 49'luk artışın bütün toplu iş sözleşmelerine uygulanması gerekiyor. Bunun üzerinde bir oran olursa daha da iyi olur. Diğer ücretlerin, asgari ücrete yapılan artış oranın gerisinde kalması önemli bir sorun. Yaptığımız toplu iş sözleşmeleri bundan ciddi şekilde yara alıyor. Bu durum hem sendikal örgütlenmeyi hem de toplu iş sözleşmelerini (TİS) sorgulatır hale getiriyor" dedi. ifa - ARDAHAN

Kaynak: İHA
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