HAK-İŞ'ten 15 Temmuz mesajı: Demokrasi zaferi - Son Dakika
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HAK-İŞ'ten 15 Temmuz mesajı: Demokrasi zaferi

HAK-İŞ\'ten 15 Temmuz mesajı: Demokrasi zaferi
15.07.2026 20:37
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HAK-İŞ Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Aküzüm, 15 Temmuz darbe girişiminin milletin demokrasiye bağlılığıyla bertaraf edildiğini belirterek, bu direnişin tarihin altın sayfalarına yazıldığını söyledi. 251 şehit ve 2 bin 301 gazi verilen 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde demokrasi bilincinin canlı tutulması gerektiğini vurguladı.

HAK-İŞ Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Aküzüm, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain darbe girişiminin, milletin demokrasiye olan bağlılığı sayesinde bertaraf edildiğini belirterek, "Bu tarihi direniş, bir daha yaşanmamak üzere tarihin altın sayfalarına demokrasiye sahip çıkan milletin zaferi olarak yazılmıştır" dedi.

HAK-İŞ Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Aküzüm, HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, 15 Temmuz gecesinin milletin sergilediği eşsiz direnişi, kararlılığı ve demokrasiye sahip çıkma iradesini, bir kez daha minnet ve saygıyla anmak üzere tüm teşkilatlarıyla birlikte alanlarda olduklarını söyledi. 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain darbe girişiminin, milletin demokrasiye olan bağlılığı sayesinde bertaraf edildiğini belirterek, "Bu tarihi direniş, bir daha yaşanmamak üzere tarihin altın sayfalarına demokrasiye sahip çıkan milletin zaferi olarak yazılmıştır. Milletimizin ortaya koyduğu kararlılık ve sarsılmaz irade, irade bizim, zafer bizim anlayışının en güçlü tezahürü olmuştur. 15 Temmuz gecesi demokrasiye, vatana ve millet iradesine sahip çıkmak için eli kanlı teröristlerin karşısına dikilen 251 vatandaşımız şehit düşmüş, 2 bin 301 vatandaşımız ise gazi olmuştur. 15 Temmuz şehitlerimiz, gazilerimiz ve milyonlarca vatan evladıyla tarihi bir direniş gerçekleştirmiştir. Bu yıl, milletimizin iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına sahip çıkarak yazdığı destanın 10. yıl dönümünü idrak ediyoruz. 15 Temmuz yalnızca bir darbe girişiminin engellenmesi değil; milletimizin özgürlüğüne, milli iradeye ve demokratik değerlere sahip çıkma kararlılığının tüm dünyaya ilan edildiği tarihi bir dönüm noktasıdır. HAK İŞ olarak, 15 Temmuz ruhunun gelecek nesillere aktarılmasını, demokrasi bilincinin güçlendirilmesini ve milli birlik şuurunun daima canlı tutulmasını tarihi bir sorumluluk olarak görüyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel HAK-İŞ'ten 15 Temmuz mesajı: Demokrasi zaferi - Son Dakika

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