HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Kayabaşı\'dan Van\'da işten çıkarılan işçilere destek

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Ali Kayabaşı, Van'da DEM'li belediyeler tarafından işten çıkarılan işçilere destek ziyaretinde bulundu.

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Ali Kayabaşı, Başkan Yardımcısı Ahmet Özdemir ve Hizmet-İş Sendikası Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz ile birlikte Van'da Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri tarafından işten çıkarılan işçileri ziyaret etti. İpekyolu Belediyesi önünde kurulan direniş çadırında işten çıkarılan işçilerin sıkıntılarını dinleyen Kayabaşı, her zaman mazlumun yanında yer aldıklarını söyledi. Van'da yaşananlar karşısında duygu yoğunluğu yaşadığını vurgulayan Kayabaşı, "Hepimizin gözünün rengi farklı olabilir ancak gözyaşımızın bir rengi yoktur. Derisinin rengi farklı olabilir ancak alın terinin bir rengi yoktur. Burada 2 Mayıs tarihinden sonra 9 aylık geçen sürede iş sözleşmesi ne usule, ne esasa uygun olmayan şekilde feshedilen arkadaşlarımızın şanlı direnişinin yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Gerçekleştirilen yerel seçim neticesinde Van halkının oyları ile belediye başkanlığı vazifesini üstlenmiş olan belediye başkanımızın işçilerin iş sözleşmesini feshetmekten çok daha önemli işleri olduğuna inanıyorum. Van Büyükşehir Belediyesinin altyapı yapmak gibi bir mükellefiyeti varken, şehir içi yolcu taşımacılığı işi yapmak gibi bir mükellefiyeti varken, regülasyon alanları yapmak gibi bir mükellefiyeti varken, maalesef ki 800 tane işçinin iş sözleşmesini fesh yoluna gitmesinin ne insani, ne vicdani ne de hukuki bir temeli yoktur. Burada halkın reyiyle seçilmiş olan belediye başkanından beklediğimiz halka hizmet etmesidir. Burada 800 tane Van insanının, Van çocuğunun iş sözleşmesi, hiçbir haklı ve geçerli neden olmadan feshedilemez. Bu, Türkiye'nin neresinde olursa olsun zulüm olarak değerlendirilecektir. Birçok yerde belediye değişiyor, birçok yerde belediye başkanı farklı partilere geçebiliyor. Ancak kitlesel olarak buradaki gibi 800 kişinin iş sözleşmesinin hiçbir geçerli nedeni olmadan feshinin yapılmış olduğu ikinci bir şehir daha ben görmedim. Ancak şunu bilmelerini isteriz. Arkadaşlarımızın her birisinin işe iade davaları açılmış. Burada toplu iş sözleşmeleriyle işçi arkadaşlarımızın iş güvencesi şükürler olsun ki arkadaşlarımıza kazandırılmış durumda. Dolayısıyla işe iade davaları başta olmak üzere arkadaşlarımızın burada her birisi işlerine başlayana kadar gece gündüz, yaz kış demeden yanında olacağımızı başta buradaki belediye, Gevaş Belediyesi, Van Büyükşehir Belediyesi, Van Su Kanalizasyon İdaresi olmak üzere bütün işverenlerimizin bilmesini istiyoruz. Konfederasyonumuz HAK-İŞ'in üyeleri asla yalnız değildir. Hiçbir zaman yalnız kalmayacaklar" dedi.

"Bu, ideolojik bir işçi kıyımıdır"

İşten çıkarılan işçiler arasında engelli olanlar, çocuğu engelli olan anneler ve çocuğu evine ekmek götürmek zorunda olduğu için çocuğu adına vekaleten nöbet tutan insanların olduğunu söyleyen Kayabaşı, "6 yıllık, 8 yıllık olan işçiler var burada. Zannedilmesin ki burada kayyum sürecinde işe alınan işçilerin iş akdi feshediliyor. 6-8 yıllık olan işçi arkadaşımızın hangi gerekçeyle iş sözleşmesi feshedilsin. Aile kurallarına aykırı bir davranışta mı bulunmuştur? Yoksa Van Büyükşehir Belediyesi'nin ve diğer belediyelerin görev alanlarında bir sınırlılık mı söz konusu? Van Belediyesi'nin görev ve yetkileri yasal olarak halen devam etmekteyken, 800 kişi hangi gerekçeyle işten atılmıştır? Van Belediye Başkanımız ve diğer belediye başkanları bunu halen açıklayamamıştır. Kaldı ki değerli arkadaşlar burada 800 kişilik iş akdi feshedildikten sonra 950'a yakın kişi Sosyal Güvenlik Kurumu verileriyle açık olmuş olduğu üzere işe başlamış. Bu yapılmış olan ideolojik bir işçi kıyımıdır. Bunu Van işçisi, Van halkı, HAK-İŞ Konfederasyonu olarak bizler asla ve asla unutmayacağız. Asla ve asla bizim buradaki arkadaşlarımıza mesafemiz azalmayacak. Onların hemen yanında bizleri görmeye devam edeceksiniz" ifadelerini kullandı.

"Zulmün artsın ki helakin yakın olsun" sözünü hatırlatan Kayabaşı, "Zalimin zulmü arttıkça helaki yaklaşmıştır. Allah buradaki yöneticilerimizin kalbine bir nebze ihlas nasip etsin, bir nebze vicdan nasip etsin. Empati yetenekleri gelişir inşallah da kendi çocuklarına, kendi ailelerine böyle bir şey söz konusu olmuş olsa neler hisseder, bu konuyla alakalı inşallah bir vicdan muhasebesine tabi tutar kendisini. Rabbim bir an evvel işlerinize, bir an evvel sıcak iş yerlerinize kavuşmanızı nasip etsin. Bu kış gününde sizlerin yanında olmuş olduğumuzu, HAK-İŞ Konfederasyonumuz ve Öz Taşıma-İş Sendikası olarak dayanışmalarımızı ifade etmek adına burada sizlerle beraber olduğumuzu bilmenizi isteriz. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi daim etsin" diye konuştu.

Hizmet-İş Sendikası Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz'in konuşmasının ardından işçiler kısa bir yürüyüş düzenledi. - VAN