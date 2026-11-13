HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: "Ahıska Türklerinin sürgün edilmesini ve yaşadıkları acıyı unutmadık" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: "Ahıska Türklerinin sürgün edilmesini ve yaşadıkları acıyı unutmadık"

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: "Ahıska Türklerinin sürgün edilmesini ve yaşadıkları acıyı unutmadık"
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Ahıska Türklerinin 82 yıl önce vatanlarından koparılarak insanlık dışı şartlarda sürgün edilmesini ve yaşadıkları acıyı aradan geçen yıllara rağmen unutmadık" dedi.

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Ahıska Türklerinin 82 yıl önce vatanlarından koparılarak insanlık dışı şartlarda sürgün edilmesini ve yaşadıkları acıyı aradan geçen yıllara rağmen unutmadık" dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 82. yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Ahıska Türklerinin 82 yıl önce vatanlarından koparılarak insanlık dışı şartlarda sürgün edilmesini ve yaşadıkları acıyı aradan geçen yıllara rağmen unutmadık. Dünyanın neresinde olursa olsun insan haklarını ihlal eden, halkları yurdundan eden ve insanlık onurunu hedef alan her türlü zulmün karşısında durmaya devam edeceğiz" dedi.

Bu insanlık dramının tarihe kara bir leke olarak geçtiğini kaydeden Arslan, "Binlerce Ahıska Türkü yurtlarından, evlerinden ve sevdiklerinden koparılarak ağır şartlar altında bilinmezliğe sürüklendi. Kadın, çocuk, yaşlı demeden yüz binlerce insanın maruz kaldığı bu sürgün, yalnızca bir halkın yaşadığı büyük bir acı değil, aynı zamanda insanlık vicdanında derin izler bırakan ağır bir hak ihlalidir. Ahıska Türkleri, bütün bu zulümlere, sürgünlere ve yaşadıkları acılara rağmen kimliklerini, kültürlerini, inançlarını ve ana vatanlarına duydukları bağlılığı korumayı başarmış, birlik ve dayanışma ruhuyla varlıklarını sürdürmüştür. Dünyanın farklı coğrafyalarında yaşam mücadelesi veren Ahıska Türklerinin haklı taleplerinin karşılanması, ata topraklarına güvenli ve onurlu bir şekilde dönüşlerinin sağlanması, temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması, uluslararası toplumun sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin Ahıska Türklerine yönelik yürüttüğü çalışmaları tarihi ve insani sorumluluğun önemli bir gereği olarak değerlendiriyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Ahıska Türklerine yönelik yürütülen çalışmalara da değinen Arslan, "Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Ahıska Türklerine yönelik yürüttüğü çalışmaları tarihi ve insani sorumluluğun önemli bir gereği olarak değerlendiriyoruz. HAK-İŞ olarak dünyanın neresinde olursa olsun zulme, sürgüne, ayrımcılığa ve insan hakları ihlallerine karşı durmayı temel bir sorumluluk olarak görüyoruz. Ahıska Türklerinin haklı mücadelesini destekliyor, yaşadıkları acıların unutulmaması ve benzer insanlık dramlarının bir daha yaşanmaması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Ahıska Türklerinin büyük sürgününün 82. yıl dönümünde hayatını kaybeden soydaşlarımızı rahmetle anıyor, Ahıska Türkü kardeşlerimizin acılarını paylaşıyor, haklı mücadelelerinde yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
İnsan HaklarıMahmut ArslanSivil ToplumYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ne şakaları var ne de acımaları Bu takımla oynayana Allah yardım etsin Ne şakaları var ne de acımaları! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
Huang’ın istifası sonrası viral video: Çin’in kadın ajan iddiası Huang'ın istifası sonrası viral video: Çin'in kadın ajan iddiası
İstanbul’da fuhuş çetesine baskın Kadınlara yaptıkları kan dondurdu İstanbul'da fuhuş çetesine baskın! Kadınlara yaptıkları kan dondurdu
Şehitler Köprüsü’nde hareketli anlar Silahıyla aracın üzerine çıktı, polis alarmda Şehitler Köprüsü'nde hareketli anlar! Silahıyla aracın üzerine çıktı, polis alarmda
Ev hapsindeki patronun talimatı fabrikayı karıştırdı Cep telefonu yasağı getirildi Ev hapsindeki patronun talimatı fabrikayı karıştırdı! Cep telefonu yasağı getirildi
Yurt dışında ölenlerin mirasına ’joker’ düzeni: 11 kişi gözaltında Yurt dışında ölenlerin mirasına 'joker' düzeni: 11 kişi gözaltında
12:29
Mustafa Sarıgül, korumasının bel altı iddiaları için sessizliğini bozdu
Mustafa Sarıgül, korumasının bel altı iddiaları için sessizliğini bozdu
12:06
Erdoğan’ın kalemini kırdığı söyleniyor Şahap Kavcıoğlu’ndan sonra sıra Erişah Arıcan’da mı
Erdoğan’ın kalemini kırdığı söyleniyor! Şahap Kavcıoğlu’ndan sonra sıra Erişah Arıcan’da mı?
12:02
Arda Güler için canlı yayında olay yorum: Yazık günah o çocuğa
Arda Güler için canlı yayında olay yorum: Yazık günah o çocuğa
11:46
10 anket firmasının ortalaması alındı İşte partilerin oy oranları
10 anket firmasının ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranları
10:43
Yurt dışında ölenlerin mirasına ’joker’ düzeni: 11 kişi gözaltında
Yurt dışında ölenlerin mirasına 'joker' düzeni: 11 kişi gözaltında
10:10
Belçika maçının devresinde Ümit Özat’tan Sergen Yalçın’a ağır sözler
Belçika maçının devresinde Ümit Özat'tan Sergen Yalçın'a ağır sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 12:49:14. #.0.3#
SON DAKİKA: HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: "Ahıska Türklerinin sürgün edilmesini ve yaşadıkları acıyı unutmadık" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android