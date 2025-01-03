HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan enflasyon ve ücret artışı çağrısı - Son Dakika
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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan enflasyon ve ücret artışı çağrısı

İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan enflasyon ve ücret artışı çağrısı Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kütahya'da düzenlediği basın toplantısında, yüksek enflasyonun çalışanlar ve emekliler üzerindeki etkilerine dikkat çekerek hükümete çağrıda bulundu.

03.01.2025 14:39
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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan enflasyon ve ücret artışı çağrısı

KÜTAHYA - Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kütahya'da düzenlediği basın toplantısında, yüksek enflasyonun çalışanlar ve emekliler üzerindeki etkilerine dikkat çekerek hükümete çağrıda bulundu.

Arslan, enflasyon rakamlarının netleşeceği bugünlerde işçi, memur ve emeklilerin ücretlerinin yeniden belirlenmesi gerektiğini vurguladı. Hükümete seslenen Arslan, ücretliler ve emeklilerin haklarının iadesi konusunda bir fırsat olduğunu belirterek, " Türkiye'nin yüksek enflasyon döneminde en büyük mağdurlar ücretliler ve emekliler oldu. Bu mağduriyetin giderilmesi için, en düşük emekli maaşlarının asgari ücretin üzerine çıkarılması ve toplu sözleşmelerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca vergi dilimlerinin yeniden düzenlenerek ücretliler üzerindeki yükün hafifletilmesi gerekiyor" dedi.

"Toplu sözleşmelerin masada çözüme kavuşturulmasını talep ediyoruz"

2023 yılında kamu çalışanları için örnek bir toplu sözleşme imzaladıklarını belirten Arslan, ancak yüksek enflasyonun bu sözleşmeyi anlamsız hale getirdiğini ifade etti. Arslan, yeni dönemde kamu çerçeve protokolü çerçevesinde 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren toplu sözleşmelerin masada çözüme kavuşturulmasını talep etti.

Arslan, "Hak-İş olarak, 350 bin üyemizle bu süreçte hükümetten toplu sözleşme ve vergi düzenlemeleri gibi konularda adım atmasını bekliyoruz. Özellikle emeklilerimizin maaşlarının asgari ücretin üzerine çıkarılmasını, memurlarımızın ise enflasyon karşısında korunmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücretin enflasyonun altında kalması durumunda gerekli düzenlemelerin yapılacağına dair açıklamalarını hatırlatan Arslan, "Umarız temmuz ayında asgari ücrette eksik kalan düzenleme yapılır. Bu konunun takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Hak-İş Kütahya İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kütahya Şube Başkanı Sabahattin Ödemiş ile Öz Sağlık İş Sendikası Kütahya Şube Başkanı Hatice Başçam da katıldı.

Kaynak: İHA

Mahmut Arslan, Politika, Ekonomi, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan enflasyon ve ücret artışı çağrısı - Son Dakika

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