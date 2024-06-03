HAK-İŞ Konfederasyonu Şırnak İl Başkanlığı, Cizre Belediyesi'nin işten çıkardığı işçiler için çadır nöbetini sonlandırdı - Son Dakika
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Yerel

HAK-İŞ Konfederasyonu Şırnak İl Başkanlığı, Cizre Belediyesi'nin işten çıkardığı işçiler için çadır nöbetini sonlandırdı

HAK-İŞ Konfederasyonu Şırnak İl Başkanlığı, Cizre Belediyesi'nin işten çıkardığı 92 işçi için başlattığı çadır nöbeti eylemini sona erdirdi. İşçiler, zulme karşı mücadelelerini yasal yollarla sürdüreceklerini belirtti.

03.06.2024 20:58
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HAK-İŞ Konfederasyonu Şırnak İl Başkanlığı, DEM Partili Cizre Belediyesi'nin işten çıkardığı 92 işçi için belediye binası karşısında 14 gün önce başlattığı çadır nöbeti eylemini sona erdirdi.

HAK-İŞ Konfederasyonu Şırnak İl Başkanı Nevzat Usal, yaptığı açıklamada Cizre Belediyesi'nin işten çıkardığı 92 işçi için 15 Mayıs'tan bu yana belediye binası karşısında başlattıkları çadır nöbeti eylemini sona erdirdiklerini söyledi. Kamuoyu vicdanını ve yasaları hiçe sayan zihniyetin zulmünü kınamak ve yaptıkları mesnetsiz iddialara cevap vermek için toplandıklarını ifade eden Usal, "Yerel seçimlerin hemen ardından halkın teveccühü ve oyları ile koltuğa oturan yönetim, hemen ertesi gün halkı ve kendisini seçenleri unutarak halka zulme başlamış, bu zulmü asılsız iddiaların arkasına sığınarak savunmaya başlamıştır. Usal, "Mazlumun ekmeğine el uzatıp, sonra kendi kişisel ikbaliniz ve çıkarlarınız uğruna çamur at izi kalsın mantığıyla bu belediyeyi yönetemez, bu halka hizmet edemez, bu diyarda uzun süre kalamazsınız. Mevcut yönetim Cizre Belediyesi'nde çalışan sayısının fazla olduğunu iddia etmektedir. Bu da tamamıyla gerçeğe aykırı bir beyandır. ya da iş bilmezlikten kaynaklanan talihsiz bir açıklamadır. Örneğin Şırnak il merkez nüfusu Cizre nüfusuna kıyaslandığında üçte bir olmasına rağmen Şırnak Belediyesi'nde çalışan sayısı Cizre Belediyesi'ne nazaran üç katıdır. Zira bu zihniyet hem zulmü yapacak hem de mağdur edebiyatı yapacak, tek bildikleri maalesef budur. Daha fazla halkı ve kamuoyunu meşgul etmemek ve bunlara iftira fırsatı tanımadan başlattığımız demokratik eylemimizi sonlandırmaya, haklarımızı yasal yollarla korumaya ve kazanmaya karar verdik. Biz dün kayyumların kapısında çalışanlarımızın hakları için dimdik ayaktaydık. Bugün de bu zihniyetin karşısında dimdik ayakta durmaya ve emekçinin hakkını sahiplenmeye devam edeceğiz. Bir yerlere yaranabilmek için bilinçli olarak kendilerini gündeme getiren bu zihniyete daha fazla alet olmadan bugün itibarı ile çadırlarımızı kaldırmayı ve yaptıkları zulüm ile yasalar karşısında hesaplaşmayı kararlaştırmış bulunuyoruz" dedi.

Cizre Belediyesi'nde 10 ay önce işe başladığını ve severek çalıştığını ifade eden Hatice Işıklı, "İşimle alakalı hiçbir sıkıntı yoktu. Geçtiğimiz cuma günü tarafıma ne yazılı ne de sözlü hiçbir bilgi verilmeden işten çıkarıldığımı diğer arkadaşlarımdan öğrendim. O günden sonra diğer arkadaşlarım gibi dünyam başıma yıkıldı ve haksız yere işsiz kaldım. Bu süreçte de söylenen şey tasarruf. Bu neyin tasarrufu acaba? İşçileri çıkartarak mı tasarruf yapılıyor. Bundan dolayı da çok mağduruz. Adli sürecimizi başlattık ve inşallah yakın zamanda davamız sonuçlanıp ben ve arkadaşlarım işe geri döneriz" dedi.

Cizre Belediyesi'nin ilk işten çıkarılanlar listesinde yer alan Kültür Müdürlüğü personeli Ferhat Can Aşut ise, "Bizler işini hakkı ile yerine getiren bireylerdik. Bu yönetimin ihtirasına kurban edildik. Hiçbir emekçinin hakkı yerde kalmaz, onları kınıyoruz. İşçiyiz haklıyız kazanacağız" şeklinde konuştu.

Yapılan basın açıklaması ve konuşmaların ardından nöbet çadırı sendika yöneticileri ve işçiler tarafından kaldırıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel HAK-İŞ Konfederasyonu Şırnak İl Başkanlığı, Cizre Belediyesi'nin işten çıkardığı işçiler için çadır nöbetini sonlandırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: HAK-İŞ Konfederasyonu Şırnak İl Başkanlığı, Cizre Belediyesi'nin işten çıkardığı işçiler için çadır nöbetini sonlandırdı - Son Dakika
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