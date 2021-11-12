Üye Girişi
Hak-İş Konfederasyonundan Diyarbakır annelerine destek ziyareti - Son Dakika

Hak-İş Konfederasyonundan Diyarbakır annelerine destek ziyareti

12.11.2021 00:57
Hak-İş Konfederasyonundan Diyarbakır annelerine destek ziyareti

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 801'inci gününde sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 801'inci gününde sürüyor. Evlat nöbetinde 801 günü geride bırakan aileler, teröre karşı, "Şehitlere saygı" adıyla yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe Hak-İş Konfederasyonundan destek geldi.

Hak-İş Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, Başkan Yardımcısı Burçin Ural ve Elif Temel, Hak-İş ve Öz Gıda İş Sendikası Diyarbakır İl Başkanı Ahmet Dinç, Öz Sağlık İş Sendikası Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, Hizmet İş Şube Başkanı Ercan Kahraman, Diyarbakır Annelerinin evlat nöbetinin 801. gününde düzenledikleri yürüyüşte yalnız bırakmadı.

2019 yılında demir yürekli anaların başlattığı ve sonrasında onurlu babaların da dahil olduğu bu kutlu nöbetin temsilcilerini Hak-İş Kadın Komitesi adına saygıyla selamladığını söyleyen Hak-İş Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, "800 gündür sürdürülen bu haklı direnişin ilk günkü heyecan ve umutla devam ettiğini görüyoruz. Özelde 200 bin kadın üyesi, toplamda 750 bin üyesi ile Hak-İş ailesinin temsilcileri olarak, bugün burada sizlerle olmaktan gurur duyuyoruz. Hak- İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, yönetim kurulumuz, sendikalarımız ve teşkilatımızla ile ailelerimizin mücadelesine destek veriyoruz. Nasıl ki evlat nöbeti başladığında Diyarbakır Annelerimizin yanında olduysak, bugün 801. gününde de ayni kararlılıkla buradayız. ve bu direniş sürdüğü müddetçe de yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaçırılan her çocuğa kendi çocukları gibi üzülüp, geri dönen her çocuğa da kendi evlatlarına kavuşmuş gibi sevindiklerini söyleyen Zengin, "Bizim de evlatlarımız var, bu acıyı bizler de en derinden yaşıyoruz. İnanıyoruz ki, annelerimizin kararlığı ve sabrıyla, tüm evlatlarımız güvenli yuvalarına geri dönecektir. 33 evladımızın terörün pençesinden kurtulmasına sebep olan bu kutlu direniş, terör örgütü ile mücadelede büyük bir umut olmuştur. Bu hareket binlerce evladımızın kandırılmasını ve örgüte katılmasını da engellemiştir. Terör örgütünü bitirme aşamasına getirmiştir. Bizler bu çığlığın sesi olmak, annelerimizin gözündeki yaşı durdurmak, onlara umut olmak istiyoruz. Hak-İş'li emekçi kadınlar olarak bu davanın takipçisiyiz. Takipçisi ve destekçisi olmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

"Birliğimizi bozamayacaksınız"

HDP'ye çağrıda bulunan Zengin, "Bu mücadele sadece buradaki annelerimizin değil tüm Türk halkının mücadelesidir. Birliğimiz gücümüzdür, birliğimizi bozamayacaksınız, devletimizi bölemeyeceksiniz, evlatlarımıza dokunamayacaksınız. Bu vatan ve bu bayrak bizim. Ant olsun ki sizleri tarihin karanlık sayfalarına gömeceğiz" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Hak İş, Eylül, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hak-İş Konfederasyonundan Diyarbakır annelerine destek ziyareti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray'ın transferde hedefi belli! İşte Aslan'ın istediği 3 futbolcu 00:49 Galatasaray'ın transferde hedefi belli! İşte Aslan'ın istediği 3 futbolcu Hakan Baş'tan iddia edilen Bensu Soral'dan şaşırtan Kubilay Aka itirafı 00:14 Hakan Baş'tan iddia edilen Bensu Soral'dan şaşırtan Kubilay Aka itirafı Ekrem İmamoğlu, Glasgow'da konuşma yaptı: Kanal İstanbul projesi, BM'nin 17 prensibine birden karşı 23:31 Ekrem İmamoğlu, Glasgow'da konuşma yaptı: Kanal İstanbul projesi, BM'nin 17 prensibine birden karşı
Başak Demirtaş'a 23:01 Başak Demirtaş'a "Rapor" davasında 2,5 yıl hapis cezası verildi Çamlıca Kulesi'nden Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrailli çift ekipler tarafından gözaltına alındı 21:39 Çamlıca Kulesi'nden Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrailli çift ekipler tarafından gözaltına alındı Başak Cengiz'i kılıçla katleden caniyi babası anlattı! Tavırlarıyla hakimi delirtmiş 20:38 Başak Cengiz'i kılıçla katleden caniyi babası anlattı! Tavırlarıyla hakimi delirtmiş
Oyuncu Yunus Güner, 49 yaşında yaşamını yitirdi 18:00 Oyuncu Yunus Güner, 49 yaşında yaşamını yitirdi Samuray kılıcıyla öldürülen genç kadının nişanlısı yürek dağladı: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim 16:11 Samuray kılıcıyla öldürülen genç kadının nişanlısı yürek dağladı: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim

Son Dakika Haberleri
00:49 Galatasaray'ın transferde hedefi belli! İşte Aslan'ın istediği 3 futbolcu
00:30 İstanbul'da ekmeğe yüzde 25 zam teklifi onaylandı
00:27 Alman yıldızı öldürmeye teşebbüs gibi faul! Eleme maçının faciaya dönüşmesine çok az kalmıştı
00:14 Hakan Baş'tan iddia edilen Bensu Soral'dan şaşırtan Kubilay Aka itirafı
00:07 Kokoreç şarkısıyla bir döneme damga vuran Mirkelam'dan sevenlerini üzen sözler
00:03 Muğla'da şaşkınlık yaratan görüntü! 6 köpek balığı plajın 3 metre açığında avlandı
23:40 Barcelona yönetimi, Xavi'ye ilk şaşkınlığını yaşattı! Ayırılan transfer bütçesi gündem oldu
23:30 Ekrem İmamoğlu, Glasgow'da konuşma yaptı: Kanal İstanbul projesi, BM'nin 17 prensibine birden karşı
23:19 Tren kazasında iki bacağını da kaybeden adama, tazminat vermek yerine 2 yıl hapis cezası kesildi
23:07 Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarına yazdığı yazıların sebebi anlaşıldı
AK Partili Ayşe Keşir, Akşener'e mektup yazdı: Küfürlü dil kullanarak siyasetin bacısı olamazsınız AK Partili Ayşe Keşir, Akşener'e mektup yazdı: Küfürlü dil kullanarak siyasetin bacısı olamazsınız         
01:09
İstanbul'da ekmeğe yüzde 25 zam teklifi onaylandı İstanbul'da ekmeğe yüzde 25 zam teklifi onaylandı         
00:30
Kokoreç şarkısıyla bir döneme damga vuran Mirkelam'dan sevenlerini üzen sözler Kokoreç şarkısıyla bir döneme damga vuran Mirkelam'dan sevenlerini üzen sözler         
00:07
Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarına yazdığı yazıların sebebi anlaşıldı Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarına yazdığı yazıların sebebi anlaşıldı         
23:08
Ali Koç Ali Koç "Fenerbahçe'ye konsantre ol" diyerek uyarmıştı! İşte Mesut Özil'i futboldan uzaklaştıran ticari işleri         
23:00
A Milli Takım'da deprem! 24 saat önce göreve başlayan Tuğberk Tanrıvermiş istifa etti A Milli Takım'da deprem! 24 saat önce göreve başlayan Tuğberk Tanrıvermiş istifa etti         
21:27
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıkladı: Öncelikli gündemimizde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmuyor Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıkladı: Öncelikli gündemimizde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmuyor         
20:22
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in olay anı görüntüleri ortaya çıktı Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in olay anı görüntüleri ortaya çıktı         
16:38
İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz         
15:51
2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi 2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi         
15:41
"İngiliz ajanı mısın?" sorusuna Doğu Perinçek'i çileden çıkardı         
15:03
Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi         
11:59
Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden "tedavi" talebi geldi         
10:58
Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor         
10:03
Öğretmenin Öğretmenin "Küçük hewallerden minik Kemalistler yapayım" paylaşımına MEB'den soruşturma         
09:53
Arda Turan serveti elinin tersiyle itmiş Arda Turan serveti elinin tersiyle itmiş         
09:21
Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti         
08:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2021 02:17:54. #1.12#
SON DAKİKA: Hak-İş Konfederasyonundan Diyarbakır annelerine destek ziyareti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement