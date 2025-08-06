HAK-İŞ\'ten Sağlık Emekçilerine Destek

HAK-İŞ Konfederasyonu Diyarbakır İl Başkanı ve Öz Sağlık İş Sendikası Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde üyeleriyle bir araya geldi.

Sağlık emekçilerinin sorun, istek ve taleplerini dinleyen Aküzüm, çözüm önerilerini paylaştı. Her daim sağlık emekçilerine destek olacaklarını ifade eden Aküzüm, birlik ve beraberlik içerisinde hizmet vermeye devam edeceklerini belirtti. - DİYARBAKIR