HAK-İŞ teşkilatı iki gün boyunca gerçekleştireceği eylemlerde şehitleri anacak

Hak İşçi Sendikaları (HAK-İŞ) Konfederasyonu, 12 askerin şehit olmasının ardından Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü'nde sürecin tıkanması nedeniyle düzenlediği eylemler kapsamında iki gün boyunca şehitleri anma programı gerçekleştirecek.

HAK-İŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan karara göre, HAK-İŞ İl Başkanlıklarının koordinasyonunda 81 ilde 8 ve 9 Temmuz günleri kamuda örgütlü olunan iş yerlerinde tüm HAK-İŞ teşkilatı şehitleri anılacak. Kamuda örgütlü olunan iş yerlerinde öğle molaları ve mesai bitiminde şehitler anısına saygı duruşunda bulunularak, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilecek. Duaların okunmasının ardından HAK-İŞ İl Başkanları ve sendika yöneticileri tarafından açıklamalar yapılacak ve bildiri okunacak.

HAK-İŞ Kamu Çerçeve Koordinasyon Kurulu, bu hafta öğle molalarında ve mesai bitimlerinde iş yeri önünde oturma eylemi yapılması, üyelerin kollarına siyah kurdele takması, yemekhane bulunan uygun iş yerlerinde yemek yememe yönünde kararlar almıştı. - ANKARA