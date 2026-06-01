Hakan Fidan Singapur'a Resmi Ziyaret Gerçekleştiriyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2 Haziran'da Singapur'a ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek. Bakan Fidan'ın temaslarında ticaret, savunma sanayii, yapay zeka, enerji güvenliği ve ASEAN ile ilişkiler ele alınırken Rusya-Ukrayna savaşı, Filistin, İran, Hürmüz Boğazı, Suriye ve Güney Çin Denizi'ndeki gelişmeler de görüşülecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2 Haziran tarihinde Singapur'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ziyaret kapsamında Türkiye-Singapur ilişkilerinin yanı sıra savunma sanayii, enerji güvenliği, yapay zeka, dijitalleşme ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. Bakan Fidan'ın Singapur'a gerçekleştireceği ziyaretin, görevde bulunduğu süre içerisinde ülkeye yapacağı ilk resmi ziyaret olacak. Kaynakların aktardığına göre Fidan'ın ziyaret kapsamında Singapur Başbakanı Lawrence Wong tarafından kabul edilmesi, Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ile İçişleri Bakanı ve Ulusal Güvenlikten Sorumlu Koordinatör Bakan K. Shanmugam ile görüşmesi öngörülüyor. Bakan Fidan'ın ayrıca düşünce kuruluşu International Institute for Strategic Studies tarafından düzenlenen "Raffles Lectures" etkinliğinde hitapta bulunmasının planlandığı belirtildi.

Savunma sanayii ve ticaret iş birliği gündemde

Kaynaklar, Fidan'ın görüşmelerinde Türkiye ile Singapur arasındaki ticaret hacminin 2015 yılında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması temelinde artırılmasının ve karşılıklı yatırımların çeşitlendirilerek güçlendirilmesinin önemine dikkat çekeceğini ifade etti. Bölgedeki güncel gelişmelerin askeri ve savunma alanındaki iş birliğinin önemini daha da artırdığını vurgulaması beklenen Fidan'ın, bu kapsamda Singapur ile savunma sanayii alanında iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik atılabilecek adımları da ele alacağı kaydedildi.

Yapay zeka, yarı iletkenler ve enerji güvenliği masada olacak

Görüşmelerde, stratejik öneme sahip deniz ve ticaret yolları üzerinde bulunan iki ülke olarak Türkiye ve Singapur'un bağlantısallık ile enerji güvenliği alanlarındaki çalışmalarının bölgesel ve küresel istikrar açısından taşıdığı öneme işaret edilmesi bekleniyor. Kaynaklar, yenilenebilir enerji, elektrikli araçlar, yarı iletkenler, yapay zeka, dijitalleşme, finansal teknolojiler ve helal gıda endüstrisi gibi alanlarda iş birliği imkanlarının da değerlendirileceğini bildirdi.

ASEAN ile ilişkiler de ele alınacak

Fidan'ın görüşmelerinde, başta United Nations, G20 ve Association of Southeast Asian Nations olmak üzere uluslararası platformlardaki çok taraflı iş birliğinin önemini vurgulaması bekleniyor. Türkiye'nin Sektörel Diyalog Ortağı olduğu ASEAN ile ilişkilerini ilerleyen dönemde Diyalog Ortaklığı seviyesine yükseltme yönündeki iradesinin de muhataplarına aktarılacağı ifade edildi. Öte yandan görüşmelerde Rusya-Ukrayna savaşı, Filistin meselesi, İran, Hürmüz Boğazı, Suriye, Güney Çin Denizi başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğü belirtildi. - ANKARA