Hakkari Belediyesi Yeni Toplu Taşıma Araçlarını Hizmete Aldı

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Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, belediyenin yeni aldığı 6 adet toplu taşıma aracının hizmete alım törenine katıldı.

Hakkari- Van kara yolu üzerinde bulunan otogarda düzenlenen törene Vali Ali Çelik, Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu, Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, AK Parti İl Başkanı Av. Zeydin Kaya, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı. Burada konuşan Vali Ali Çelik, "En önemli sorunlarımızdan biri olan toplu taşımadaki mahallelerimizde yeteri kadar servis araçlarının bulamadığına ilişkin sorunun çözümü için 6 yeni toplu taşıma aracı daha satın alındı. 25 milyon lira değerindeki bu araçlar bugün halkın hizmetine sunulacaktır. 2020 yılında belediye tarafından toplu taşıma 10 araçla başlatılmış, 22 araca ulaşarak devam edecek. 16 adet M plaka servisimiz de hizmet alımı ile belediye bünyesinde hizmet veriyor, 6 da kiralık araçla bu süreci 44 araçla toplu taşıma hizmetini sürdürüyoruz" dedi. - HAKKARİ