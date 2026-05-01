Hakkari'de 1 Mayıs Halaylarla Kutlandı

Haber: Viyan ORHAN

(HAKKARİ) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 1 Mayıs etkinlikleri kapsamında KESK binası önünde bir araya gelen işçiler ve yurttaşlar, halaylarla başlayan programın ardından basın açıklaması yaptı. Açıklamada, emekçilerin ekonomik, sosyal ve demokratik haklarına ilişkin talepler dile getirildi.

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı kapsamında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen etkinlikler çerçevesinde, Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri KESK binası önünde bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada, emekçilerin karşılaştığı ekonomik, sosyal ve siyasal sorunlara dikkat çekildi. Etkinliğe DEM Parti ve CHP temsilcileri, Yüksekova Belediyesi Eş Başkanı Şadiye Kırmızıgül, DEM Parti Hakkari Milletvekili Öznur Bartın ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve vatandaş katıldı.

KESK binası önünde toplanan kitle, halayların ardından basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamayı Eğitim-Sen Yüksekova İlçe Temsilcisi Meryem Demirtepe okudu. Açıklamada, 1 Mayıs'ın birlik, mücadele ve dayanışma günü olduğu vurgulanarak, işçi ve emekçilerin hak arayışının devam ettiği belirtildi. Kapitalist sistemin emek sömürüsü, iş cinayetleri, savaş politikaları ve doğa talanı üzerinden sürdüğü ifade edilen açıklamada, emekçilerin bu düzene karşı ortak mücadele yürüttüğü kaydedildi. Açıklamada, Türkiye'de ekonomik kriz nedeniyle yoksulluğun arttığı, emekçilerin haklarının gerilediği ve güvencesiz çalışma koşullarının yaygınlaştığı da dile getirildi.

Ayrıca ifade özgürlüğü, sendikal haklar ve demokratik kazanımların baskı altında olduğu savunulan açıklamada, halkın iradesinin yok sayıldığı, seçilmiş yerel yöneticilerin görevden alınarak yerlerine kayyum atandığı ifade edildi. Kadınlara yönelik şiddet, toplumsal eşitsizlikler ve eğitim politikalarına ilişkin eleştiriler de açıklamada yer buldu. Emekçilerin taleplerine de yer verilen açıklamada, güvenceli iş, adil ücret, grevli toplu sözleşme hakkı, KHK ile ihraç edilenlerin görevlerine iadesi ve toplumsal barışın sağlanması çağrısı yapıldı, "Birleşeceğiz ve kazanacağız" mesajı verildi.

DEM Parti Hakkari Milletvekili Öznur Bartın, işçi ve emekçilerin karşı karşıya olduğu sorunlara dikkat çekti. Bartın, emekçilerin güvencesiz çalışma koşulları, çocuk işçiliği ve sendikasızlaştırma politikalarıyla karşı karşıya olduğunu belirterek, işçilerin hak arama mücadelesinde baskılarla karşılaştığını ifade etti.