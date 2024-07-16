Hakkari'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği yoğun ilgi gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Hakkari'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği yoğun ilgi gördü

Hakkari\'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği yoğun ilgi gördü

Hakkari Valiliği tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

16.07.2024 00:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari Valiliği tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Valilik önünde düzenlene etkinliğe Hakkari Valisi Ali Çelik, Vali Yardımcıları Furkan Berber, Tayyar Emre Mahmutoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Çarıkçıoğlu, Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, kamu kurum ve kuruluş amirleri, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik saygı duruyu ve İstiklal Marşı'nın okunması ve din görevlilerin 3'lü sela okunması ile başladı. Kur'an-ı Kerim tilaveti, 15 Temmuz belgeseli, günün anlam ve önemini anlatan konuşmalar, 15 Temmuz destanı videosu ile devam etti. Sancak koşusu ile getirilen bayrağın Vali Çelik'in öpüp teslim alması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz konuşması, 15 Temmuz Milat adlı video sunumu, Milli Eğitim Müdürlüğü Güzel Sanatlar ekibi müzik dinletisi, kahramanlık türküsü ve şiiri ile ilerleyen program liselerde düzenlenen kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ve il müftüsünün duası ve din görevlilerin sala okunmasının ardından sona erdi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Hakkari Valiliği, Demokrasi, 15 Temmuz, Hakkari, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hakkari'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği yoğun ilgi gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:20 Çeşme’de 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınının nedeni belli oldu Çeşme'de 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınının nedeni belli oldu
21:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ile mücadele azmimiz ilk günkü kadar güçlüdür Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ile mücadele azmimiz ilk günkü kadar güçlüdür
21:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe’de Bahçeli ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Bahçeli ile görüştü
18:03 Esed’den “normalleşme“ yanıtı: Türk askerlerinin Suriye’den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan’la görüşürüm Esed'den "normalleşme" yanıtı: Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan'la görüşürüm
17:23 Ziyarete damga vuran an Özel Harekat Başkanı, Devlet Bahçeli’nin elini öptü Ziyarete damga vuran an! Özel Harekat Başkanı, Devlet Bahçeli'nin elini öptü
23:59 Manisa’da orman yangını Alevlerle mücadele devam ediyor, 2 mahalle boşaltıldı Manisa'da orman yangını! Alevlerle mücadele devam ediyor, 2 mahalle boşaltıldı
23:17 Okan Buruk’tan çok konuşulacak Oğuz Aydın açıklaması: Transfer etmek mantıklı değildi Okan Buruk'tan çok konuşulacak Oğuz Aydın açıklaması: Transfer etmek mantıklı değildi
22:49 Donald Trump, ABD’deki seçimler için resmen aday oldu Başkan yardımcısı adayı bile belli Donald Trump, ABD'deki seçimler için resmen aday oldu! Başkan yardımcısı adayı bile belli
22:27 Fenerbahçe, Alanyaspor’dan Oğuz Aydın’ı transfer etti Fenerbahçe, Alanyaspor'dan Oğuz Aydın'ı transfer etti
22:20 Galatasaray, hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf’a 5-2 yenildi Galatasaray, hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf'a 5-2 yenildi
21:37 Halil Dervişoğlu’ndan eleştirilere olay yanıt: Kimin ne dediği beni ilgilendirmiyor Halil Dervişoğlu'ndan eleştirilere olay yanıt: Kimin ne dediği beni ilgilendirmiyor
20:35 İzmir’deki orman yangınında kahreden detay Ölenler baba, oğul ve yeğenmiş İzmir'deki orman yangınında kahreden detay! Ölenler baba, oğul ve yeğenmiş
20:25 İstanbullular, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde sokaklara döküldü İstanbullular, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde sokaklara döküldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2024 01:21:54. #1.11#
SON DAKİKA: Hakkari'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği yoğun ilgi gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement