Hakkari'de 29 Ekim Kortej Yürüyüşü

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Hakkari'de 29 Ekim kortej yürüyüşüne yoğun ilgi

HAKKARİ - Hakkari' de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen kortej yürüyüşü yoğun ilgi gördü.

Hakkari Valisi Ali Çelik, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, Hakkari Öğretmenevi önünde toplanan protokol üyeleri, vatandaşlarla birlikte Türk bayrakları, meşaleler eşliğindeki kortej yürüyüşüne katıldı. Yüzlerce vatandaş katıldığı kortej yürüyüşü hükümet konağı önünde son buldu. Burada havai fişek gösterilerinin olduğu etkinlikte birlik beraberliğin önemini bir kez daha vurguladı.

Dev Türk Bayrağı ve Atatürk posterleri eşliğindeki yürüyüş valilik önünde havai fişek gösterisi ile sona erdi.