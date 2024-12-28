Hakkari'de 55 Kişilik Kar ve Buz Timi Görevde

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Hakkari'de 55 kişilik kar ve buz timi görev başında

HAKKARİ - Hakkari Belediyesi, kış mevsiminin etkisini artırdığı şu günlerde vatandaşların güvenliği ve ulaşımın aksamaması için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Belediye bünyesinde oluşturulan 55 kişilik 'kar ve kuz timi' kent genelinde özellikle ana arterler, kaldırımlar ve okul yollarında etkin bir şekilde çalışmalar yapıyor. İş makineleri tarafından temizlenen kar yığınları ise, kamyonlarla kent dışına çıkartılıyor. Yetkilileri, olumsuz hava şartlarına karşı tüm hazırlıklarını tamamladıklarını ve karla mücadele çalışmalarının koordineli bir şekilde sürdürüldüğünü belirtti. Vatandaşlardan da kar yağışı sırasında araçlarını park ederken ekiplerin çalışmalarına engel olmamaları konusunda duyarlılık göstermeleri istendi.