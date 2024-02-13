Hakkari\'de deprem hazırlıkları için konteyner kentler oluşturulacak

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Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekil Ali Çelik, muhtemel depremlere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini belirterek, "Hakkari'nin en önemli gerçeği depremdir. Hakkari merkez ve Yüksekova'da konteyner kentler oluşturacağız, geçici barınma merkezleri kuracağız" dedi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekil Ali Çelik başkanlığında deprem konulu toplantı yapıldı. Toplantıda muhtemel deprem, barınma ve lojistik alanlar, çadır ve konteyner kent ve yol durumu ele alındı. Vali Ali Çelik, Hakkari'nin en önemli ve tek gündeminin deprem olduğunu belirterek, il genelinde muhtemel depremlere karşı hazırlıkların yapıldığını söyledi. Vali Çelik, "Hakkari'nin kentsel dönüşümünün sağlanması ve depreme dirençli bir kent haline gelmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor. Hakkari ve Yüksekova ilçelerinde deprem performanslarını belirlemek için Hakkari Üniversitesi ile Yüksekova ve Hakkari belediyeleri işbirliği yapmaktadır. Hakkari'ye 5 bin adet çadır, bin adet konteyner, Yüksekova ilçesine de 5 bin çadır, bin adet konteyner talebinde bulunduk. Hakkari ve ilçelerinde toplanma alanları, çadır kent, konteyner alanı, lojistik depo yerleri kurulacaktır. Deprem uzmanlarının uyarıları üzerine tüm tedbirleri almış durumdayız. 1930 yılında Hakkari'nin Kıran Mahallesi'nde meydana gelen depremden yaklaşık 2 bin 500 kişi hayatını kaybetmişti. Deprem gerçeğini bilmemiz gerekir. Sağlam yapılar yapmalıyız. Kentsel dönüşüme önem vermeliyiz. Deprem bugün mü olur, 30 yıl sonra mı olur bilemiyoruz. Ancak uzmanların açıklamalarına göre 7'nin üzerinde deprem bekleniyor. Buna göre de tedbirleri elden bırakmamamız gerekir. 5'in üzerindeki depremlere dayanıklı yapılar yapmalıyız. Hakkari'nin en önemli gerçeği depremdir. Arama kurtarma ekipleri, geçici alanları hızlı şekilde oluşturmalıyız. Hakkari merkez ve Yüksekova'da konteyner kentler oluşturacağız. Geçici barınma merkezleri kuracağız" dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek ise slayt gösterimi ve harita üzerinde kent merkezi depremsellik ve mevcut yapı durumu, afete maruz bölge alanları hakkında detaylı bilgi verdi. Daha sonra da Yüksekova ilçesinde gelen teknik ekipler, muhtemel deprem için belirledikleri alanlar hakkında bilgi verdiler.

Toplantıya Hakkari Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Tayyar Emre Mahmutoğlu, Yüksekova Kaymakamı Ömer Cimşit, Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Çarıkcıoğlu, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Buğra Karadağ, AFAD Daire Başkanı Levent Uçarlı, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Nazmi Yakar, Hakkari İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Resul Karadeniz ve ilgili kurum müdürleri katıldı. - HAKKARİ