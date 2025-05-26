Hakkari\'de Doğa Tutkunları Anma Etkinliği

Hakkari'nin doğa tutkunları, yaşamlarını dağlara adamış iki önemli ismi olan Fikret Yaşar ve Cihangir Ataman'ı anmak üzere Cennet-Cehennem Vadisi'nde bir araya geldi.

Yüksekova Doğa Tutkunları Derneği Başkanı Kahraman Aytan ve Yüksekova Cilo Doğasever Spor Kulübü Başkanı Çetin Yorgun öncülüğünde organize edilen anma programına, Hakkari ve Yüksekova'dan yaklaşık 200 kişilik dağcı grubu katıldı. Sabah saatlerinde bölgeye ulaşan doğaseverler, vadide toplu kahvaltı yaptıktan sonra doğa yürüyüşü gerçekleştirerek hayatlarını doğaya adamış Fikret Yaşar ve Cihangir Ataman'ı andı.

Anma etkinliği öncesi konuşan Okul Müdürü Enver Yaşar ve doğasever Sabır Geylani, "Yüksekova ve Hakkari için önemli iki ismi kaybettik. Onları unutmamak için buradayız. İsimleri her zaman yaşayacak" dedi.

Program kapsamında merhum Fikret Yaşar'ın kardeşi Prof. Dr. Osman Yaşar da duygusal bir konuşma yaparak, kaleme aldığı "Renas" isimli şiiri okudu. Yaşar, "Fikret çok bilgili bir insandı. Ona 'Renas', yani 'yol bilen' diyordum. Onun anısına bir roman da yazıyorum" dedi. - HAKKARİ