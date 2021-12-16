Hakkari'de evlat nöbeti tutan annelerden HDP'ye sürpriz eylem - Son Dakika

Hakkari'de evlat nöbeti tutan annelerden HDP'ye sürpriz eylem

HAKKARİ Hakkari'de PKK terör örgütü tarafından çocuklarının dağa kaçırıldığı gerekçesiyle iki haftada bir yaptıkları eylemi HDP tarafından çalınan yüksek sesli müzik nedeniyle parti binasından uzak bir noktada yapan aileler, bu kez eylemlerini HDP binası önünde gerçekleştirdi.

Hakkari'de iki haftada bir cuma günleri HDP binası önünde eylem yapan aileler, HDP tarafından çalınan yüksek sesli müzik nedeniyle açıklamalarını uzak bir noktada yapmak zorunda kalıyordu. Eylemin 23'üncü haftasında program değişikliği yapan aileler, perşembe günü HDP binası önüne geldi. HDP'nin eylemden haberi olmaması nedeniyle müziğin açılmadığı bina önünde slogan atan aileler, basın açıklaması yaptı. Ellerinde pankart, döviz ve çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, 'Kahrolsun PKK', 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' şeklinde sloganlar attılar.

Dağa kaçırılan çocuklarını HDP'den isteyen aileler adına konuşan Leyla Çiftçi, "Bizler buradan yılmadan, yıkılmadan tüm Türkiye'ye haykırıyoruz. Çocuklarımızı bulana kadar buradayız. Sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. HDP ve PKK kaybedecek, anneler kazanacak" dedi.

Terör mağduru aileler daha sonra sessizce dağıldı.