Üye Girişi
Hakkari'de evlat nöbeti tutan annelerden HDP'ye sürpriz eylem - Son Dakika

Hakkari'de evlat nöbeti tutan annelerden HDP'ye sürpriz eylem

16.12.2021 14:18

Hakkari'de evlat nöbeti tutan annelerden HDP'ye sürpriz eylemHAKKARİ Hakkari'de PKK terör örgütü tarafından çocuklarının dağa kaçırıldığı gerekçesiyle iki haftada bir yaptıkları eylemi HDP tarafından çalınan yüksek sesli müzik nedeniyle parti binasından uzak bir noktada yapan aileler, bu...

Hakkari'de evlat nöbeti tutan annelerden HDP'ye sürpriz eylem

HAKKARİ Hakkari'de PKK terör örgütü tarafından çocuklarının dağa kaçırıldığı gerekçesiyle iki haftada bir yaptıkları eylemi HDP tarafından çalınan yüksek sesli müzik nedeniyle parti binasından uzak bir noktada yapan aileler, bu kez eylemlerini HDP binası önünde gerçekleştirdi.

Hakkari'de iki haftada bir cuma günleri HDP binası önünde eylem yapan aileler, HDP tarafından çalınan yüksek sesli müzik nedeniyle açıklamalarını uzak bir noktada yapmak zorunda kalıyordu. Eylemin 23'üncü haftasında program değişikliği yapan aileler, perşembe günü HDP binası önüne geldi. HDP'nin eylemden haberi olmaması nedeniyle müziğin açılmadığı bina önünde slogan atan aileler, basın açıklaması yaptı. Ellerinde pankart, döviz ve çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, 'Kahrolsun PKK', 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' şeklinde sloganlar attılar.

Dağa kaçırılan çocuklarını HDP'den isteyen aileler adına konuşan Leyla Çiftçi, "Bizler buradan yılmadan, yıkılmadan tüm Türkiye'ye haykırıyoruz. Çocuklarımızı bulana kadar buradayız. Sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. HDP ve PKK kaybedecek, anneler kazanacak" dedi.

Terör mağduru aileler daha sonra sessizce dağıldı.

Hakkari'de evlat nöbeti tutan annelerden HDP'ye sürpriz eylem
Hakkari'de evlat nöbeti tutan annelerden HDP'ye sürpriz eylem
Hakkari'de evlat nöbeti tutan annelerden HDP'ye sürpriz eylem
Hakkari'de evlat nöbeti tutan annelerden HDP'ye sürpriz eylem

Halkların Demokratik Partisi, Hakkari, Terör, PKK, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hakkari'de evlat nöbeti tutan annelerden HDP'ye sürpriz eylem - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
14:19 Habertürk TV Ekonomi Müdürü Ebru Baki'den sevindiren asgari ücret tahmini: 5 bin TL'nin üzerinde bekliyorum
14:10 İngiliz taraftarlar Mesut Özil'i geri istiyorlar
14:10 Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolardan ilk tepki: İşte dolar/TL'nin yeni oranı
14:07 Magandaların üzerine idrarını yaptığı müzisyen konuştu: Cinsel organı dışarıdaydı ve oldukça rahat davranıyordu
14:05 Sezer Öztürk'e, 5 ayrı suçtan 32 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı
14:00 Son dakika: Merkez Bankası'ndan indirim! Faizi yüzde 14'e çekti
13:56 Yargıtay'dan ihbar tazminatı kararı! Milyonlarca SSK emeklisini ilgilendiriyor
13:54 İYİ Parti Lideri Meral Akşener: Seçimin gargaraya getirilmesine müsaade etmeyeceğim
13:44 İstanbullulara müjde! Ulaşıma zam yok
13:41 Kardeşlerinin cenazesi için gasilhaneye girdiler ve hayatlarının şokunu yaşadılar!
Habertürk TV Ekonomi Müdürü Ebru Baki'den sevindiren asgari ücret tahmini: 5 bin TL'nin üzerinde bekliyorum Habertürk TV Ekonomi Müdürü Ebru Baki'den sevindiren asgari ücret tahmini: 5 bin TL'nin üzerinde bekliyorum         
14:19
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolardan ilk tepki: İşte dolar/TL'nin yeni oranı Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolardan ilk tepki: İşte dolar/TL'nin yeni oranı         
14:10
Sezer Öztürk'e, 5 ayrı suçtan 32 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı Sezer Öztürk'e, 5 ayrı suçtan 32 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı         
14:06
Yaşlı kadının feci sonu! Bakıcısı kanlar içinde yatarken buldu Yaşlı kadının feci sonu! Bakıcısı kanlar içinde yatarken buldu         
13:43
Suriyeli gençler, evlendirme vaadiyle çağırdıkları Iraklıyı dövüp parasını gasbettiler Suriyeli gençler, evlendirme vaadiyle çağırdıkları Iraklıyı dövüp parasını gasbettiler         
13:30
Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı! Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı!         
12:34
Ebru Şancı'dan olay sözler: Kocam beni tartaklıyor, ne var bunda? Ebru Şancı'dan olay sözler: Kocam beni tartaklıyor, ne var bunda?         
12:26
ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı         
12:05
Son Dakika: Asgari ücret pazarlığında son gün! Komisyon son toplantısını bugün yapacak Son Dakika: Asgari ücret pazarlığında son gün! Komisyon son toplantısını bugün yapacak         
10:53
AFP'nin SİHA haberinde skandal harita! Avrupa Yakası ile Trakya bölgesini Türkiye'ye ait değil gibi görünüyor AFP'nin SİHA haberinde skandal harita! Avrupa Yakası ile Trakya bölgesini Türkiye'ye ait değil gibi görünüyor         
10:51
'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz! 'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz!         
10:18
Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti         
09:46
2022 asgari ücreti için gözler Külliye'de! Her şeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşme belirleyecek 2022 asgari ücreti için gözler Külliye'de! Her şeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşme belirleyecek         
08:29
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu         
12:41
ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı         
11:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2021 14:27:39. #1.11#
SON DAKİKA: Hakkari'de evlat nöbeti tutan annelerden HDP'ye sürpriz eylem - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement