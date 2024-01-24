Hakkari\'de Farklı İllerden Getirilen Balıklar Satışa Sunuldu

Trabzon, Mersin, Bodrum ve Van'dan getirilen balıklar, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki tezgahlarda yerini almaya başladı.

Yüksekova'da kışın vazgeçilmez damak tadı olan balık çeşitleri, ilçede farklı noktalarda satışa sunulmaya başlandı. Trabzon, Mersin, Bodrum ve Van ilinden getirilen levrek, çupra, alabalık, hamsi, istavrit ve inci kefali balıkları yoğun talep görüyor. Balık satışı yapan esnaf Veysi Çiftçi, "Bereket ve bolluk tezgahlarımıza yansıdı ve balık çeşitleri ile tezgahlarımız renklendi. İnşallah sezon sonuna kadar bu bereket devam eder. Bizde tüm çeşitlerimizle müşterilerimizi bekliyoruz" dedi. - HAKKARİ