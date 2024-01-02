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Hakkari'de Hırsızlık ve Şiddet Olaylarında Azalma Yaşandı - Son Dakika
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Hakkari'de Hırsızlık ve Şiddet Olaylarında Azalma Yaşandı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, yapılan analizlere göre hırsızlık, dolandırıcılık ve aile içi kadına karşı şiddet olaylarında azalma olduğunu belirtti. 2023 yılında meydana gelen hırsızlık olayları yüzde 11, aile içi ve kadına karşı şiddet olayları ise yüzde 9 oranında azaldı. Aralık ayında ise hırsızlık olayları yüzde 78, dolandırıcılık olayları yüzde 24, aile içi ve kadına karşı şiddet olayları ise yüzde 29 oranında azaldı. Vali Çelik, başarılı çalışmaların devam ettiğini ve kolluk görevlilerine teşekkür etti.

Hakkari\'de Hırsızlık ve Şiddet Olaylarında Azalma Yaşandı
02.01.2024 - 14:55,
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Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, hırsızlık, dolandırıcılık ve aile içi ve kadına karşı şiddet olaylarında azalma yaşandığını söyledi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ve ilgili birim yöneticileri ile birlikte asayiş toplantısı yaptı. Asayiş toplantısına başkanlık yapan Vali Çelik, Hakkari genelinde 2023 yılında ve Aralık ayında meydana gelen olayların analiz ve değerlendirmelerine yönelik hazırlanan brifingleri inceledi. Vali Çelik, "2023 yılında meydana gelen hırsızlık olaylarının yüzde 11, aile içi ve kadına karşı şiddet olaylarının yüzde 9 oranında yıllık bazda azaldı. Aralık ayında meydana gelen hırsızlık olaylarının da se yüzde 78, dolandırıcılık olaylarının yüzde 24, aile içi ve kadına karşı şiddet olaylarında ise yüzde 29 oranında azalma yaşandı. Başarılı çalışmalar artan bir ivmeyle devam ediyor. Emeği geçen tüm kolluk görevlilerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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