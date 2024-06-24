Hakkari\'de İlginç Bir An: İki Siyah Yılanın Çiftleşme Dansı Kaydedildi

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Hakkari'nin Çukurca ilçe merkezinde iki metre uzunluğundaki iki siyah yılanın çiftleşme dansı bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.

Çukurca'da gezerken çiftleşen iki siyah yılana denk gelen bir vatandaş, yılanların çiftleşme dansını cep telefonu ile fotoğrafladı. Yılanların çiftleşme dansını sosyal medya hesaplarında paylaşan bazı vatandaşlar, "burası Irak sınırı Çukurca'daki yılanların dansı fotoğraf karesine böyle yansıdı" başlığı ile paylaşımlarda bulundular. - HAKKARİ