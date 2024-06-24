Hakkari'de İlginç Bir An: İki Siyah Yılanın Çiftleşme Dansı Kaydedildi - Son Dakika
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Hakkari'de İlginç Bir An: İki Siyah Yılanın Çiftleşme Dansı Kaydedildi

Hakkari\'de İlginç Bir An: İki Siyah Yılanın Çiftleşme Dansı Kaydedildi

Hakkari'nin Çukurca ilçe merkezinde bir vatandaş, gezerken iki metre uzunluğundaki iki siyah yılanın çiftleşme dansını cep telefonuyla kayıt altına aldı. Yılanların dansı, sosyal medyada da ilgi gördü.

24.06.2024 16:47
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Hakkari'nin Çukurca ilçe merkezinde iki metre uzunluğundaki iki siyah yılanın çiftleşme dansı bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.

Çukurca'da gezerken çiftleşen iki siyah yılana denk gelen bir vatandaş, yılanların çiftleşme dansını cep telefonu ile fotoğrafladı. Yılanların çiftleşme dansını sosyal medya hesaplarında paylaşan bazı vatandaşlar, "burası Irak sınırı Çukurca'daki yılanların dansı fotoğraf karesine böyle yansıdı" başlığı ile paylaşımlarda bulundular. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hakkari'de İlginç Bir An: İki Siyah Yılanın Çiftleşme Dansı Kaydedildi - Son Dakika

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