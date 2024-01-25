Hakkari\'de İş Yerlerine Hijyen Denetimi

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlık ve güvenliği için iş yerlerinin vergi levhası ve ruhsatlarının yanı sıra imalathanelerin ve hizmet işletmelerinin hijyen kurullarına uyup uymadığını denetlendi.

Kent genelinde ekmek, pide ve diğer unlu mamullerin üretimini yapan işletmelerde gramaj ve hijyen denetimi yapıldı. Fırınlarda özellikle çalışanların temizliği, imalathane ve satış yerlerinin temiz olup olmadığı, istenilen şartlara uyulup uyulmadığı hususunda kontroller yapan zabıta ekipleri, kontrol esnasında eksiklik tespit edilen işletmelerin sahiplerine var olan bu eksikliklerini gidermeleri konusunda uyarılarda bulunup kurallara uyan işletmelere ise teşekkür etti.

İşletmelerde imalathane ve çalışanların temizliği, gramaj ile üretilen ürünlerin sağlığa uyumluluk şartları gibi konularda kontrollerini periyodik olarak yürüten ekipler, denetimlerin sıklıkla devam edeceğini belirtti. - HAKKARİ