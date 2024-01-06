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Hakkari'de Kar Yağışı Nedeniyle 74 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı - Son Dakika
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Hakkari'de Kar Yağışı Nedeniyle 74 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı

Hakkari il genelinde etkili olan kar yağışı sonucunda 20 köy ve 54 mezra olmak üzere toplamda 74 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele çalışmaları ise devam ediyor.

Hakkari\'de Kar Yağışı Nedeniyle 74 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı
06.01.2024 - 10:16,  Güncelleme: 10:18
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Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 20 köy ve 54 mezra olmak üzere 74 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari il genelinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 15 köy ve 36 mezra yolu ile Yüksekova ilçesindeki 5 köy ve 18 mezra yolu ulaşıma kapandı. Hava sıcaklığının hissedilir derecede azaldığı şehirde İl özel idaresi yetkilileri, kapanan yolların tekrar ulaşıma açılması için karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade ettiler. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Hakkari'de Kar Yağışı Nedeniyle 74 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı - Son Dakika
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