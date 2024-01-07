Hakkari\'de karla mücadele çalışmaları sonucunda kapanan köy ve mezra yolları ulaşıma açıldı

Hakkari'de kar yağışı nedeniyle kapanan köy ve mezra yolları İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yürütülen karla mücadele çalışmaları kapsamında yeniden ulaşıma açıldı.

İki gün önce etkili olan yoğun kar yağışı sonrasında Hakkari genelinde 20 köy ve 54 mezra yolu ulaşıma kapanmıştı. Ulaşımda aksamalar meydana gelmemesi ve köy yollarının bağlantısını sağlamak için Hakkari'de 140 personel ve 122 iş makinesiyle mesai mefhumu gözetmeden karla mücadele çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı bulunan 20 köy ve 54 mezra yolunu kısa sürede ulaşıma açtı.

74 yerleşim yerinin yolunu kısa sürede ulaşıma açan ekipler, kapalı köy yolunun bulunmadığı Hakkari'de bazı noktalarda yol genişletme çalışmalarında bulunuyor. - HAKKARİ