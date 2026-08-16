Hakkari’de kedi kurtarma çalışması faciayla sonuçlandı: Uzman çavuş hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hakkari’de kedi kurtarma çalışması faciayla sonuçlandı: Uzman çavuş hayatını kaybetti

Hakkari’de kedi kurtarma çalışması faciayla sonuçlandı: Uzman çavuş hayatını kaybetti
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Derecik ilçesinde mahsur kalan kediyi kurtarmak için bölgeye giden itfaiye aracının merdiveni devrildi. Merdivenin altında kalan 36 yaşındaki uzman çavuş K.Y., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Haber: Viyan ORHAN

(HAKKARİ) - Hakkari'nin Derecik ilçesinde mahsur kalan kediyi kurtarma çalışma sırasında itfaiye aracının açılan merdiveninin kayarak devrilmesi sonucu ağır yaralanan Çankırı nüfusuna kayıtlı 36 yaşındaki uzman çavuş K.Y., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Merkez Mahallesi'de mahsur kalan kediyi kurtarmak amacıyla bölgeye gelen Derecik Belediyesi'ne ait itfaiye aracının merdiveni açıldı.

Çalışma sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle kayan merdiven, o sırada bölgede bulunan uzman çavuş K.Y'nin üzerine devrildi. Merdivenin altında kalan K.Y., ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ağır yaralanan K.Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Çankırı nüfusuna kayıtlı ve 36 yaşında olduğu öğrenilen uzman çavuş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kazanın kesin nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.

Kaynak: ANKA

Acil Durum, 3. Sayfa, İtfaiye, Derecik, Hakkari, Yaşam, Yerel, kedi, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hakkari’de kedi kurtarma çalışması faciayla sonuçlandı: Uzman çavuş hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mardin’de feci kaza: Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti Mardin'de feci kaza: Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti
Sapanca’da yürek yakan kaza: Bisikletiyle oynayan 3 yaşındaki Cihangir kurtarılamadı Sapanca'da yürek yakan kaza: Bisikletiyle oynayan 3 yaşındaki Cihangir kurtarılamadı
Malatya’da korkunç kaza: Hayatını kaybeden sürücünün yaşı kahretti Malatya'da korkunç kaza: Hayatını kaybeden sürücünün yaşı kahretti
İran’dan Trump’a Hürmüz Boğazı yanıtı: Ne tweetle ne uçak gemisiyle ele geçirilebilir İran'dan Trump'a Hürmüz Boğazı yanıtı: Ne tweetle ne uçak gemisiyle ele geçirilebilir
6 yıllık firarı sona eren Serkan Kurtuluş’un Türkiye’ye getirilme görüntüleri ortaya çıktı 6 yıllık firarı sona eren Serkan Kurtuluş'un Türkiye’ye getirilme görüntüleri ortaya çıktı
Endonezya’da 7,7 büyüklüğünde deprem Endonezya’da 7,7 büyüklüğünde deprem
TSK’da 205 general ve amiralin görev yeri değişti TSK’da 205 general ve amiralin görev yeri değişti

10:09
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş tutuklandı
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş tutuklandı
09:11
Bakan Memişoğlu ’en büyük tehdidi’ açıkladı: Ölümlerin yüzde 50’sinden o sorumlu
Bakan Memişoğlu 'en büyük tehdidi' açıkladı: Ölümlerin yüzde 50'sinden o sorumlu!
08:53
Savaşta tansiyon yeniden yükseldi Ukrayna’nın başkenti balistik füzelerin hedefi oldu
Savaşta tansiyon yeniden yükseldi! Ukrayna'nın başkenti balistik füzelerin hedefi oldu
08:38
Selahattin Demirtaş’tan cezaevinden kritik mesaj
Selahattin Demirtaş'tan cezaevinden kritik mesaj
08:20
Ön otopsi raporu çıktı İşte Eren Kaşıkçı’nın ölüm nedeni
Ön otopsi raporu çıktı! İşte Eren Kaşıkçı'nın ölüm nedeni
07:41
Fenerbahçe formalı çocuğa tribünde müdahale etmişti Tribün zorbasına gözaltı kararı
Fenerbahçe formalı çocuğa tribünde müdahale etmişti! Tribün zorbasına gözaltı kararı
23:29
Türkiye petrol için gün sayıyordu Libya’da kritik tesislerde patlamalar
Türkiye petrol için gün sayıyordu! Libya'da kritik tesislerde patlamalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2026 13:02:37. #7.13#
SON DAKİKA: Hakkari’de kedi kurtarma çalışması faciayla sonuçlandı: Uzman çavuş hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.