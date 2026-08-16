Hakkari’de kedi kurtarma çalışması faciayla sonuçlandı: Uzman çavuş hayatını kaybetti

Haber: Viyan ORHAN

(HAKKARİ) - Hakkari'nin Derecik ilçesinde mahsur kalan kediyi kurtarma çalışma sırasında itfaiye aracının açılan merdiveninin kayarak devrilmesi sonucu ağır yaralanan Çankırı nüfusuna kayıtlı 36 yaşındaki uzman çavuş K.Y., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Merkez Mahallesi'de mahsur kalan kediyi kurtarmak amacıyla bölgeye gelen Derecik Belediyesi'ne ait itfaiye aracının merdiveni açıldı.

Çalışma sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle kayan merdiven, o sırada bölgede bulunan uzman çavuş K.Y'nin üzerine devrildi. Merdivenin altında kalan K.Y., ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ağır yaralanan K.Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Çankırı nüfusuna kayıtlı ve 36 yaşında olduğu öğrenilen uzman çavuş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kazanın kesin nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.