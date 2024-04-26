Hakkari İl Özel İdaresi ve Yüksekova İlçe Özel İdaresi ekipleri köylerde çevre temizliği yapıyor - Son Dakika
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Hakkari İl Özel İdaresi ve Yüksekova İlçe Özel İdaresi ekipleri köylerde çevre temizliği yapıyor

Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri, ilçenin bir çok köyünde çevre temizliği yaparken vatandaşlarda yardım etti. Kış ayları boyunca ilçenin yüksek kesimlerinde bulunan köy ve üs bölge yollarında karla mücadele çalışmaları yaparken, baharın gelmemesiyle köylerde yol genişleme ile mıntıka temizliğine başladı. Bu çerçevede İlçe Özel İdaresi şantiye şefliği ekipleri kamışlı ve Doğanlı köylerinde çevre temizliğini yaptı. Şantiye şefliğine bağlı 4 araç ve 8 personel ile köyde yaşayan gönüllü vatandaşların da katılımıyla yürütülen çalışmada, Kamışlı Köyü İlköğretim Okulu ve civarı Doğanlı köyü çevresinde atılan ve çevre kirliliğine sebep olan atıklar toplanarak, katı atık toplama alanına sevk edildi.

26.04.2024 23:13
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Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri, ilçenin bir çok köyünde çevre temizliği yaparken vatandaşlarda yardım etti.

Kış ayları boyunca ilçenin yüksek kesimlerinde bulunan köy ve üs bölge yollarında karla mücadele çalışmaları yaparken, baharın gelmemesiyle köylerde yol genişleme ile mıntıka temizliğine başladı. Bu çerçevede İlçe Özel İdaresi şantiye şefliği ekipleri kamışlı ve Doğanlı köylerinde çevre temizliğini yaptı.

Şantiye şefliğine bağlı 4 araç ve 8 personel ile köyde yaşayan gönüllü vatandaşların da katılımıyla yürütülen çalışmada, Kamışlı Köyü İlköğretim Okulu ve civarı Doğanlı köyü çevresinde atılan ve çevre kirliliğine sebep olan atıklar toplanarak, katı atık toplama alanına sevk edildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hakkari İl Özel İdaresi ve Yüksekova İlçe Özel İdaresi ekipleri köylerde çevre temizliği yapıyor - Son Dakika

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