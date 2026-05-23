Hakkari\'de Kurban pazarı hareketlendi

Hakkari'de Kurban Bayramı öncesi kurulan hayvan pazarında kurbanlık satışları başladı.

Hakkari Karşıyaka Mahallesi Gopsi Mevkii'nde Kurban Bayramı öncesi kurulan hayvan pazarında kurbanlık satışları başladı. Kent merkezine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan pazarda, besiciler vatandaşları beklemeye başladı. Kurbanlık ve adaklık küçükbaş hayvanların fiyatlarının 15 bin ile 30 bin lira arasında değiştiği pazarda, erken alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar da satış alanını gezdi. Besiciler, hayvanların bakım ve beslenmesine göre fiyatların farklılık gösterdiğini belirtti.

Pazarda görev yapan Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, besicilere belirlenen satış noktası dışında kurbanlık hayvan satışının yasak olduğunu hatırlatarak kurallara uyulması konusunda uyarılarda bulundu. - HAKKARİ