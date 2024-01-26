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Hakkari'de polisler çocuklarla kar şenliği düzenledi - Son Dakika
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Hakkari'de polisler çocuklarla kar şenliği düzenledi

Hakkari'nin Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, kar yağışını fırsata çevirerek çocuklarla kaydı, kar topu ve futbol oynadı.

Hakkari\'de polisler çocuklarla kar şenliği düzenledi
26.01.2024 - 17:00,  Güncelleme: 17:14
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HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, kar yağışını fırsata çevirerek çocuklarla önce kaydılar, ardından kar topu ve futbol oynadılar.

Sabah saatlerinde ilçede başlayan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, yarıyıl tatilinde olan çocukları ise sevindirdi. Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri karda oynayan çocuklarla bir araya gelerek, önce bidon ve poşetlerle kaymanın keyfini çıkardı. Daha sonra kar topu ve futbol oynayan çocuklar, polislerle güzel bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

"Çocukların neşelerine ortak olduk"

Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli polis memuru Meltem Sonar, çocuklarla kar şenliği yapmayı planladıklarını belirterek, "Çocuklarla kar topu oynadık, futbol topuyla maç yaptık, karda kaydık. Onların neşelerine ortak olduk. Zorlu kış şartlarını bu şekilde değerlendirmek bizi ve Hakkari halkını da mutlu ediyor. Karın durduğu saatlerde güzel aktivitelerle yarıyıl tatilinde olan çocuklarla eğleniyoruz" dedi.

"Onların mutlu olması bizleri daha çok mutlu etti"

Polis memuru Ahmet Turan Şeker ise kar yağışını fırsat bilip çocuklarla birlikte kar topu oynamak istediklerini söyleyerek, "Onlarla beraber kaydık. Güzel vakit geçirdik. Küçük hediyeler dağıttık. Onların mutlu olması bizleri daha çok mutlu etti. En güzeli doyasıya kar topu, kızakla kayma ve futbol topu ile oyun oynadık" şeklinde konuştu.

Polisler, eğlencenin sonunda çocuklara hediyeler de dağıttı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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