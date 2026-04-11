Hakkari'de Rüşvet ve Kaçakçılık Operasyonu - Son Dakika
Hakkari'de Rüşvet ve Kaçakçılık Operasyonu

11.04.2026 14:48
Hakkari'de düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı, 4'ü tutuklandı.

(HAKKARİ) - Hakkari'de rüşvet, göçmen kaçakçılığı ve sahtecilik suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü tutuklandı.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Yüksekova'ya bağlı Esendere Beldesinde yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucu, kaçakçılık faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen bir organizasyon tespit edildi. Rüşvet, nüfus ticareti, göçmen kaçakçılığı ve görevi kötüye kullanma gibi suçlara karıştığı belirlenen şüphelilere yönelik, yaklaşık 4 ay süren planlı ve teknik takip sonucunda operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, organizasyon içerisinde yer aldığı belirlenen 7 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, bir ikamette ruhsatsız Kaleşnikof marka tüfek ve bu silaha ait fişekler, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait fişekler ile 1 adet sahte pasaport ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 2 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüpheliyle ilgili işlemlerin tamamlandığı bildirildi.

Açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Hakkari'de Rüşvet ve Kaçakçılık Operasyonu - Son Dakika

Eski ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Netanyahu’nun en büyük hayalini açıkladı Eski ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Netanyahu'nun en büyük hayalini açıkladı
Hürmüz Boğazı İçin Uluslararası Planlama Hürmüz Boğazı İçin Uluslararası Planlama
Tutuklu olarak yargılanıyordu Mika Raun Can’ın soruşturması tamamlandı Tutuklu olarak yargılanıyordu! Mika Raun Can'ın soruşturması tamamlandı
Yıldız isimler yok İşte Fenerbahçe’nin Kayserispor maçı kamp kadrosu Yıldız isimler yok! İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı kamp kadrosu
İsrail, İspanya’yı Gazze Koordinasyon Merkezi’nden çıkardı Netanyahu’dan tehdit gibi sözler İsrail, İspanya'yı Gazze Koordinasyon Merkezi'nden çıkardı! Netanyahu'dan tehdit gibi sözler
Gassal setinden gülümseten görüntüler Ahmet Kural’ın keyifli anları Gassal setinden gülümseten görüntüler! Ahmet Kural’ın keyifli anları

16:12
Dehşet anları kamerada Elektrik akımına kapılan arkadaşını böyle kurtardı
Dehşet anları kamerada! Elektrik akımına kapılan arkadaşını böyle kurtardı
15:47
İran heyetinin başkanı unutmadı Dikkat çeken rozet detayı
İran heyetinin başkanı unutmadı! Dikkat çeken rozet detayı
15:45
Müzakerelerde yeni aşama: ABD-İran-Pakistan 3’lü görüşmesi başladı
Müzakerelerde yeni aşama: ABD-İran-Pakistan 3'lü görüşmesi başladı
15:43
Ali Şahin: Pakistan, İran savaşında diplomatik bir zafer kazandı
Ali Şahin: Pakistan, İran savaşında diplomatik bir zafer kazandı
15:32
Real Madrid belki de şampiyonluğu verdi, olan Arda’ya oldu
Real Madrid belki de şampiyonluğu verdi, olan Arda'ya oldu
15:23
Müzakereler sürerken Trump’tan açıklama: Anlaşma olmazsa harekete geçeriz
Müzakereler sürerken Trump'tan açıklama: Anlaşma olmazsa harekete geçeriz
SON DAKİKA: Hakkari'de Rüşvet ve Kaçakçılık Operasyonu - Son Dakika
