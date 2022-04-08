Hakkari'de şehitleri için Mevlid-i Şerif okutuldu - Son Dakika
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Hakkari'de şehitleri için Mevlid-i Şerif okutuldu

08.04.2022 09:39
Hakkari'de şehitleri için Mevlid-i Şerif okutuldu

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, '10 Nisan Polis Haftası' etkinlikleri çerçevesinde şehitler için okutulan Mevlid-i Şerif programına katıldı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, '10 Nisan Polis Haftası' etkinlikleri çerçevesinde şehitler için okutulan Mevlid-i Şerif programına katıldı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, '10 Nisan Polis Haftası' etkinlikleri çerçevesinde şehitler için Ulu Camii'nde okutulan Mevlid-i Şerif programına katıldı. Hakkari İl Müftülüğü İmam Hatipleri tarafından okunan Mevlid-i Şerif programına Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, emniyet şube müdürleri, polis memurları ile vatandaşlar katıldı. Vali Akbıyık, protokol üyeleri ve vatandaşlar, vatanın bölünmez bütünlüğü ve aziz şehitler için dua ettiler. - HAKKARİ

Hakkari'de şehitleri için Mevlid-i Şerif okutuldu
Hakkari'de şehitleri için Mevlid-i Şerif okutuldu

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Polis Haftası, Hakkari, Nisan, Polis, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hakkari'de şehitleri için Mevlid-i Şerif okutuldu - Son Dakika


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