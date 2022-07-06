Hakkari'de vekaletle kurban bağışı devam ediyor - Son Dakika
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Hakkari'de vekaletle kurban bağışı devam ediyor

06.07.2022 13:18
Hakkari'de vekaletle kurban bağışı devam ediyor

Kızılay Hakkari Derneği Şubesi vekaletle kurban bağışı almaya devam ediyor.

Kızılay Hakkari Derneği Şubesi vekaletle kurban bağışı almaya devam ediyor.

Kızılay Derneği Hakkari Şubesi Başkanı Recep Bozkurt, ihtiyaç sahiplerini yerinde ziyaret ederek yapılan sosyal incelemeden sonra kişinin ve ailenin ihtiyaç analizi yapıldığını söyledi. Başkan Bozkurt, "Yapılan ihtiyaç analizinden sonra gereken yardımlar imkan dahilinde yapılmaktadır. Kızılay olarak her zaman ihtiyaç sahiplerine ayni ve nakdi yardımlarımızı yapmaktayız. Yardımlarımızı yaparken değerli bağışçılarımızdan aldığımız güçle bu çalışmalarımızı yapıyoruz. Her yıl okul öğrencilerinden ihtiyaç sahibi binlerce ailelerimize kadar giyim, kırtasiye, gıda paketleri, konserve kavurma, çocuklara oyuncaklar, hijyen malzemeleri ve nakdi destekler verilmektedir. Ramazan aylarında kendi mutfağımızdan binlerce insana iftar yemeği ulaştırarak sofralarını şenlendirmekteyiz. Sizlerden aldığımız bağış ve desteklerle önümüzdeki bir yıl boyunca yine ilimizdeki ihtiyaç sahiplerine yorulmadan koşacağız. Değerli Hakkarililer, Kurban Bayramı'na üç gün kaldı. Bu yıl Kurban Bayramı'nda keseceğiniz ve vekaletini hala veremediğiniz kurbanınız varsa Kızılay olarak bağışınızı almaya hazırız. Yapacağınız her bağış yine Hakkari'deki binlerce ihtiyaç sahibi insanımıza dönecek ve faydalanacaktır. Sizleri şubemizde misafir etmekten mutluluk duyacağız. Şimdiden Kurban Bayramı'nızı tebrik eder, keseceğiz ve vekaletini verdiğiniz kurbanlarınızı da Allah kabul etsin" dedi. - HAKKARİ

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Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Recep Bozkurt, Kızılay, Hakkari, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hakkari'de vekaletle kurban bağışı devam ediyor - Son Dakika

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