Hakkari'de Yangın Güvenliği Denetimleri Arttı - Son Dakika
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Hakkari'de Yangın Güvenliği Denetimleri Arttı

Hakkari\'de Yangın Güvenliği Denetimleri Arttı

Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangın yönetmeliği kapsamında okul ve pansiyonlarda denetimler gerçekleştirdi. Yangın söndürme sistemleri ve acil çıkış yollarının kontrollerinin yapıldığı denetimlerde eksiklik tespit edilen işletmelere uyarılarda bulunuldu.

31.01.2025 10:01  Güncelleme: 10:02
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Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekibi, yangın yönetmeliği kapsamında denetim gerçekleştirdi.

Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangın güvenliğini artırmak amacıyla kent genelinde denetimlerine devam ediyor. Yangın yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, okul ve pansiyonlarda yangın güvenliği kontrolleri yapıldı. Yapılan kontrollerde yangın söndürme sistemleri, acil çıkış yolları ve yangın tüplerinin standartlara uygunluğu denetlendi. Eksiklik tespit edilen işletmelere gerekli uyarılar yapılırken, güvenlik önlemlerinin eksiksiz yerine getirilmesi gerektiği vurgulandı.

İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri, okulların yangın güvenliği konusunda daha duyarlı olmaları gerektiğini belirterek, düzenli denetimlerin süreceğini ifade ettiler.

Hakkari merkeze bağlı 126 okul ve pansiyondan 86 okul ve pansiyonda yangın yönetmeliği denetim kontrolü tamamlanarak, geri kalan okul pansiyonların denetimlerinin ise ivedilikle devam ettiği bildirildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hakkari'de Yangın Güvenliği Denetimleri Arttı - Son Dakika

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