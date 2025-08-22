Hakkari\'de Yaşlılık Çalıştayı Düzenlendi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Hakkari'de "Yaşlılık Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen Hakkari İli Yaşlılık Çalıştayı, Vali Ali Çelik'in katılımıyla gerçekleştirildi. Toplumsal hafızanın taşıyıcısı olan yaşlıların yaşam kalitesini artırmak, karşılaştıkları sorunlara çözüm bulmak ve yaşlanma politikalarını geliştirmek amacıyla düzenlenen çalıştay; kamu kurumları, kuruluşlar ve sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla yapıldı. Program; saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Açılış konuşmalarının ardından kürsüye çıkan Vali Ali Çelik, yaşlılara sahip çıkmanın toplumsal bir sorumluluk olduğuna dikkat çekerek, "Bugün hayırlı bir iş için bir aradayız. Hakkari, yaşlılıkla ilgili meselelerini kendi kültürel değerleriyle çözebilen bir şehir. Türkiye genelinde yaşlı nüfus oranı en düşük illerden biriyiz. Bu da genç nüfusumuzun fazlalığını gösteriyor. Aynı zamanda yalnız yaşayan yaşlılarımızın sayısının az olması, gençlerimizin büyüklerini yalnız bırakmadığını ortaya koyuyor. Bu, Hakkari'nin en güzel yönlerinden biridir. Birçok hanede yaşlılarımız evlatlarıyla birlikte yaşamlarını sürdürüyor. Allah hepsinden razı olsun. Kısa vadede Hakkari'de ciddi bir yaşlılık sorunu gözükmese de uzun vadede ülkemiz açısından doğurganlık oranlarının düşmesi dikkat çekicidir. Bugün oran 1.41'e kadar gerilemiş durumda. Bu nedenle Cumhurbaşkanımız tarafından 2025 yılı 'Aile Yılı' olarak ilan edildi. Çünkü aile oldukça çocuk olur, çocuk oldukça da kültürel değerlerimiz gelecek nesillere aktarılır. Bizim kültürümüzde büyüklerimiz her zaman baş tacıdır. Hakkari'de gençlerimizin büyüklerine sahip çıkması bizler için gurur verici bir tablodur" diye konuştu.

Çalıştayda; yaşlı bireylerin ihtiyaçlarının belirlenmesi, sosyal yaşamda daha aktif rol almalarının sağlanması ve geleceğe dönük politikaların geliştirilmesi yönünde değerlendirmeler yapıldı. - HAKKARİ