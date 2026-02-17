Hakkari'de Zorlu Enerji Onarımı - Son Dakika
Hakkari'de Zorlu Enerji Onarımı

Hakkari\'de Zorlu Enerji Onarımı
17.02.2026 09:50
Yüksekova'da dondurucu soğuk ve sis altında VEDAŞ, enerji kesintilerini gidererek köylere ışık sağladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dondurucu soğuk ve yoğun sis hayatı olumsuz etkilerken, Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri vatandaşları karanlıkta bırakmamak için adeta zamanla ve doğayla yarışıyor.

Doski Vadisi ve Dağlıca hattındaki köylerden gelen kesinti ihbarları üzerine düğmeye basan arıza ekipleri, zorlu bir operasyona imza attı. Ulaşımın imkansızlaştığı noktalarda bir süre kar araçlarıyla ilerleyen ekipler, araçların dahi çıkamadığı sarp arazide metrelerce karın içinde yürüyerek trafolara ulaştı.

"2 bin rakımda kritik operasyon"

Sisli havada tek tek kontrol edilen hatlar sonucunda arızanın kaynağı Kamışlı köyünün 2 bin rakımlı dağlık bölgesinde tespit edildi. Enerji nakil hattındaki bir gergi izolatörünün patlaması sonucu bölgenin karanlığa gömüldüğü belirlendi. Ekiplerin dondurucu soğuğa rağmen yaklaşık bir saat süren titiz çalışmasının ardından arıza giderildi. Doski Vadisi'nden Dağlıca'ya kadar tüm köylere yeniden enerji verilerek vatandaşların mağduriyeti giderildi.

"Amacımız ne olursa olsun kesintisiz enerji sağlamak"

Çalışmalara katılan VEDAŞ Yüksekova İlçe Müdürü Nihat Taş, zorlu mesai hakkında "Arızanın olduğu noktaya yer yer kar araçlarıyla, yer yer karda bata çıka yürüyerek ulaştık. Amacımız, coğrafi şartları ne kadar sert olursa olsun arızayı giderip kesintisiz enerji akışını sağlamaktı. Bunu başardığımız için mutluyuz. Tüm ekibime bu kahramanca mücadeleleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

