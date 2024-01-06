Hakkari İl Özel İdaresi Karla Mücadele Çalışmalarına Başladı

Hakkari il özel idaresinden karla mücadele çalışması

HAKKARİ - Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapanan köy ve mezra yollarının yeniden ulaşıma açılması için seferber oldu.

Dün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle il merkezinde 15 köy ve 36 mezra, Yüksekova ilçesinde ise 5 köy ve 18 mezra olmak üzere toplam 20 köy 54 mezra yolu ulaşıma kapandı. Sorumluluk sahasındaki köy yollarında 7/24 esasına göre görev yapan İl Özel İdaresi ekiplerimiz, il genelinde ulaşıma kapanan 74 yerleşim yerinin yolunu ulaşıma açmak için yoğun bir çalışmaya başladı. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana gelmemesi ve köy yollarının bağlantısını sağlamak için daima hazır olan ekiplerimiz, yürüttüğü karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.