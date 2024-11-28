Hakkari Müftülüğü\'nden Camii İçin Bağış

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Hakkari Müftülüğü bünyesinde çalışan görevliler, yapımı devam eden Hacı Sait Camii inşaatında kullanılmak üzere nakdi bağışta bulundular.

Hakkari Müftülüğü büro, cami ve Kur'an kursu personelleri, kendi aralarında yaptıkları istişare ile gönüllülük esasına dayalı maaşlarından ayıracakları meblağları cami inşaatında kullanılmak üzere periyodik aralıklarla Türkiye Diyanet Vakfı Hakkari Şubesine bağışlama kararı aldılar. Bu meyanda personeller tarafından bugüne kadar cami hesaplarına aktarılan 150 bin TL'lik meblağa ait belgeler, Müftülük Şube Müdürü Bilal Beyter tarafından İl Müftüsü Hüseyin Okuş'a takdim edildi.

Müftülük personellerinin gösterdikleri örnek davranış karşısında duygularını dile getiren İl Müftüsü Okuş, "Görevlilerimizin bu jesti bizleri oldukça memnun etti. Yapılan bağış, ilimizde toplumsal dayanışma ile cami hizmetlerinin güçlendirilmesine örnek teşkil eden önemli bir adım olmuştur. İnşallah Hakkari Valisi Ali Çelik, resmi kurum ve kuruluş yetkilileri, görevlilerimiz ve hayırsever halkımızın destekleriyle camimizi en kısa sürede bitirip ibadete açmayı planlıyoruz. Bu konuda bizlere maddi manevi destek veren herkese teşekkür ederim" dedi.

İl Müftülüğü Şube Müdürü Bilal Beyter ise "Hacı Sait Camii, ilimizin cemaat kapasitesi en yüksek sembol camisidir. Bir an önce tamamlanıp ibadete açılması için herkesimin desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. Camide bizim de bir tuğlamız olsun istedik. Görevlilerimizin bağışlamayı taahhüt ettiği meblağ yaklaşık 900 bin TL'yi bulmaktadır. Bu vesileyle Yüce Allah, hayırlı işler için yardım yapan herkesten razı olsun" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ