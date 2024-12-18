Hakkari Sınır Güvenliği Toplantısı Yapıldı

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Hakkari Valisi Ali Çelik başkanlığında sınır güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Ali Çelik başkanlığında Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı'nda Hakkari Sınır Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Çelik ile birlikte; Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Ferat Vural, Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcısı Rıza Ünel, Vali Yardımcıları, İlçe Kaymakamları, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü, Kara Kuvvetlerine bağlı Tugay ve Alay Komutanları, İlçe Jandarma Komutanları ile İl Göç İdaresi Müdürü ve diğer kurum temsilcileri katıldılar.

Gerçekleşen toplantıda; göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı, illegal sınır geçişlerinin önlenmesi ve sınır bölgelerindeki suçla mücadele konularında alınan mevcut tedbirlerin geliştirilmesi için kapsamlı bir istişare gerçekleştirildi. Vali Çelik, toplantı sonrasında katılımcılara çalışmalarında başarılar dileyerek katkıları için teşekkürlerini iletti. - HAKKARİ