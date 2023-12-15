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Hakkari Valisi 100 günde yapılan çalışmaları anlattı - Son Dakika
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Hakkari Valisi 100 günde yapılan çalışmaları anlattı

Hakkari Valisi Ali Çelik, öğretmenevinde düzenlenen toplantıda 100 gün içinde yapılan hizmetleri slayt eşliğinde anlattı. Yeni hastaneler, içme suyu projesi, alternatif yol çalışmaları, doğal gaz çalışmaları, turizm projeleri ve güvenlik konuları hakkında bilgiler verildi.

Hakkari Valisi 100 günde yapılan çalışmaları anlattı
15.12.2023 - 13:36,  Güncelleme: 13:39
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Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, "100 günde Hakkari" konulu toplantıda yaptığı çalışmaları anlattı.

Öğretmenevinde düzenlenen toplantıda gazetecilerle bir araya gelen Vali Ali Çelik, 100 gün içinde il genelinde yapmış oldukları hizmetleri slayt eşliğinde anlattı. İlde yapılan hizmetlere tek tek değinen Vali Ali Çelik, 2024 yılında programa alınan yeni hastaneler, kentin içme suyu projesi, Durankaya beldesi ve Berçalan Yaylası üzerinden Van iline doğru yapılacak alternatif yol, yüzde 97'si tamamlanan doğal gaz çalışmaları, Döğgöl Mahallesi Mir Kalesi'ndeki tehlikeli kayalar için alınan önlem ve Mir Kalesi'nin kapalı odalarının gün yüzüne çıkartılıp turizme kazandırılması, kentte yapılan asfalt çalışması ve yeni alanın asfalt planeti ile yolların tamamen asfaltlanması, belediyeye yeni alınan şehir içi toplu taşıma araçları, muhtemel deprem durumunda köprü durumu ve yapılacak köprüler, kentleşme projesi, ihtiyaç sahibi ailelere doğal gaz desteği, Hakkari il ve ilçelerdeki asayiş durumu, uyuşturucu ve dolandırıcılık ile mücadele konularında bilgiler verdi.

Toplantıya Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Tayyar Emre Mahmutoğlu, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Buğra Karadağ, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek de katıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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