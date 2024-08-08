Hakkari Valisi Ali Çelik Alabalık Üretim Tesislerini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Hakkari Valisi Ali Çelik Alabalık Üretim Tesislerini Ziyaret Etti

Hakkari Valisi Ali Çelik Alabalık Üretim Tesislerini Ziyaret Etti

Hakkari Valisi Ali Çelik, alabalık üretim tesislerini ziyaret ederek, Hakkari ilinin su ürünleri yetiştiriciliği potansiyelini değerlendirdi.

08.08.2024 15:34
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Hakkari Valisi Ali Çelik, alabalık üretim tesislerini ziyaret ederek, "Hakkari ilimiz su ürünleri yetiştiriciliği açısından oldukça elverişli bir yapıya sahiptir" dedi.

Vali Ali Çelik, beraberindeki heyet ile Hakkari- Van kara yolu üzerinde bulunan Depin bölgesindeki alabalık üretim tesislerinde incelemelerde bulundu. Vali Çelik, tesis sahipleri ile bir süre sohbet ederek, "Hakkari ilimiz su ürünleri yetiştiriciliği açısından oldukça elverişli bir yapıya sahiptir. Su kaynaklarımızın çok olması, iklimin oldukça elverişli olması ve özellikle yaz döneminde suların çok ısınmaması yetiştiriciliği oldukça kolaylaştırmaktadır. Ayrıca ilimizde sanayi ve çevresel atıkların da olmaması suyun kalitesini artırmakta ve yetiştirilen balığın hem hastalıktan korunmasını sağlamakta hem de lezzetini artırmaktadır" dedi.

İşletme sahipleriyle sohbet ederek tesislerin durumu ve üretim süreçleri hakkında bilgiler alan Vali Çelik, bu tür yatırımların Hakkari için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, su kaynaklarının etkin değerlendirilmesiyle su ürünlerinin bölgede önemli bir sektör haline geleceğine inandığını vurguladı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hakkari Valisi Ali Çelik Alabalık Üretim Tesislerini Ziyaret Etti - Son Dakika

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