Hakkari Valisi Ali Çelik, tarımsal üretimi artırmak için çalışmaların devam edeceğini söyledi - Son Dakika
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Hakkari Valisi Ali Çelik, tarımsal üretimi artırmak için çalışmaların devam edeceğini söyledi

Hakkari Valisi Ali Çelik, tarımsal üretimi artırmak için çalışmaların devam edeceğini söyledi

Hakkari Valisi Ali Çelik, kentin verimli topraklarının etkin değerlendirilmesi ve tarımsal üretimin artırılması için çalışmaların devam edeceklerini söyledi. Vali Çelik, çiftçileri ziyaret ederek yapılan üretimler hakkında bilgi aldı ve gelecekte yapılacak çalışmaları istişare etti.

08.08.2024 15:06
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Hakkari Valisi Ali Çelik, kentin verimli topraklarının etkin değerlendirilmesi ve tarımsal üretimin artırılması için çalışmaların devam edeceklerini söyledi.

Vali Ali Çelik, beraberindeki heyet ile şehrin sebze ve meyve ihtiyacının bir kısmının karşılandığı Üzümcü köyündeki çiftçileri ziyaret etti. Ziyaret kapsamında toplam 28 bin 777 dekarlık alanda yonca, ceviz, çayırotu, mısır, domates ve salatalık gibi ürünlerin üretildiği bahçeleri gezen Vali Çelik, çiftçilerin faaliyetleri hakkında detaylı bilgiler aldı.

Vali Çelik, yapılan üretimlerin yanı sıra gelecekte yapılabilecek çalışmalar hakkında da çiftçilerle istişarelerde bulundu. Vatandaşların istek ve ihtiyaçlarını da dinleyen Çelik, Hakkari'nin tarımını geliştirmek için atılabilecek adımlar üzerinde fikir alışverişinde bulundu.

Kentin tarımsal potansiyelinin daha da artırılması adına gereken desteklerin sağlanacağını ifade eden Çelik, verimli toprakların etkin değerlendirilmesi ve tarımsal üretimin artırılması için çalışmaların devam edeceğini de vurgulayarak, çiftçilerin emekleri ve fedakarlıkları için teşekkür etti. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hakkari Valisi Ali Çelik, tarımsal üretimi artırmak için çalışmaların devam edeceğini söyledi - Son Dakika

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