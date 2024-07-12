Hakkari Valisi Ali Çelik, Timur Sevi için taziye mesajı yayınladı

Yerel

Hakkari Valisi Ali Çelik, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Timur Sevi için sosyal medyada hesaplarında taziye mesajı yayınladı.

Vali Çelik paylaşımında, "Menfur bir saldırı sonucu hayatını kaybeden Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odamızın değerli Meclis Başkanı Timur Sevi'ye Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun" İfadelerini kullandı. - HAKKARİ